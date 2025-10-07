Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Campanha de multivacinação segue até 31 de outubro em Mato Grosso do Sul

Ação voltada a crianças e adolescentes busca atualizar cadernetas e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado

Fernando de Carvalho

Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos - Foto: Divulgação/Governo de MS
Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos - Foto: Divulgação/Governo de MS

Segue até o dia 31 de outubro a campanha de multivacinação em Mato Grosso do Sul, voltada à atualização das cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização começou na segunda-feira (6) e tem o Dia D de vacinação previsto para 18 de outubro, com atendimento em todas as unidades de saúde do Estado.

Durante a ação, as salas de vacina das unidades básicas estarão abertas, e cada município poderá organizar atividades em locais de grande circulação, como escolas, ginásios e praças, para facilitar o acesso da população.

De acordo com o gerente de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Frederico Moraes, o objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da prevenção.

“A multivacinação é uma oportunidade para atualizar a caderneta e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. É o momento de as famílias procurarem as unidades de saúde e garantirem que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas com vacina”, afirmou.

A campanha é seletiva, ou seja, voltada a quem tem doses em atraso ou esquema incompleto. Estão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica e Meningocócica ACWY, entre outras.

A iniciativa também busca enfrentar a redução nas coberturas vacinais observada nos últimos anos, estimulando as famílias a manterem a imunização em dia. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que as equipes de saúde verifiquem as doses faltantes e façam as atualizações necessárias.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos