Campanha de multivacinação segue até 31 de outubro em Mato Grosso do Sul

Segue até o dia 31 de outubro a campanha de multivacinação em Mato Grosso do Sul, voltada à atualização das cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização começou na segunda-feira (6) e tem o Dia D de vacinação previsto para 18 de outubro, com atendimento em todas as unidades de saúde do Estado.

Durante a ação, as salas de vacina das unidades básicas estarão abertas, e cada município poderá organizar atividades em locais de grande circulação, como escolas, ginásios e praças, para facilitar o acesso da população.

De acordo com o gerente de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Frederico Moraes, o objetivo é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da prevenção.

“A multivacinação é uma oportunidade para atualizar a caderneta e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. É o momento de as famílias procurarem as unidades de saúde e garantirem que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas com vacina”, afirmou.

A campanha é seletiva, ou seja, voltada a quem tem doses em atraso ou esquema incompleto. Estão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica e Meningocócica ACWY, entre outras.

A iniciativa também busca enfrentar a redução nas coberturas vacinais observada nos últimos anos, estimulando as famílias a manterem a imunização em dia. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que as equipes de saúde verifiquem as doses faltantes e façam as atualizações necessárias.

*Com informações do Governo de MS