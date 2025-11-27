Campanha Dezembro Verde alerta sobre abandono e maus-tratos a animais durante festas de fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano e o período de férias, cresce o risco de abandono de animais, especialmente cães e gatos, e a campanha Dezembro Verde intensifica ações de conscientização para reforçar a posse responsável e combater maus-tratos. A iniciativa, realizada desde 2015 no Ceará, busca sensibilizar a população sobre o compromisso que envolve adotar um animal, evitando que ele seja tratado como um presente descartável.

O período de férias, quando muitas famílias não têm condições de cuidar dos pets, concentra o maior número de casos de abandono. A campanha promove alternativas para que os animais não sejam deixados sozinhos ou em condições precárias e organiza atividades educativas em escolas, shoppings e pontos estratégicos da cidade. Em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA), crianças e jovens se tornam multiplicadores da informação, ampliando o alcance da mensagem

Em 10 de dezembro, a campanha ocupará o centro de Campo Grande, na Rua Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, das 10h às 12h, convidando a população a participar e reforçar a importância de denunciar maus-tratos. Outras ações estão previstas nos shoppings Parque Central e Shopping Campo Grande, com datas a definir.

Impacto do abandono

O abandono de animais adultos é problema grave, pois eles enfrentam maiores dificuldades de adoção e riscos nas ruas, incluindo sol, chuva e atropelamentos. A adoção responsável deve considerar o compromisso de longo prazo, já que esses animais vivem muitos anos e dependem de cuidados contínuos.

O suporte das Organizações Não Governamentais (ONGs) é essencial, mas a falta de abrigos municipais e recursos limita a capacidade de resgatar animais abandonados. A campanha Dezembro Verde atua por meio de uma rede de apoio, arrecadando recursos para tratamento e resgate, enquanto reforça a conscientização da população sobre a gravidade do abandono e a necessidade de garantir a proteção dos animais.

Legislação e denúncias

Muitas pessoas ainda desconhecem a legislação que pune o abandono e maus-tratos e prevê detenção de 2 a 5 anos para cães e gatos e de 3 meses a 1 ano para outros animais, além de multas. A denúncia pode ser feita à Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), à PMA ou à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), sempre acompanhada de provas concretas como fotos ou vídeos.

Canais de denúncia

Decat: (67) 3325-2567 / 3382-9271

PMA:

Emergência: 190

Disque Denúncia: (67) 9984-5013

Subea

Disque Denúncia: 156