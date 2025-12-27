Campanha Dezembro Verde reforça guarda responsável e combate ao abandono animal

O mês de dezembro marca a campanha Dezembro Verde, voltada à conscientização sobre a guarda responsável de animais domésticos, em um período considerado crítico para o aumento de casos de abandono e de fugas, especialmente durante as festas de fim de ano.

Segundo especialistas, fatores como viagens, maior tempo longe dos tutores e o estresse causado por fogos de artifício elevam os riscos para cães e gatos, reforçando a necessidade de planejamento e cuidados específicos.

De acordo com estimativas que se mantêm estáveis desde o início da década, cerca de 30 milhões de cães, gatos e outros animais domésticos vivem em situação de abandono no Brasil. A campanha Dezembro Verde chama a atenção para a responsabilidade permanente que envolve a adoção e o convívio com animais, especialmente em períodos de mudanças na rotina familiar.

A presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), Daniela Ramos, destaca que a relação entre pessoas e pets evoluiu significativamente nos últimos anos.