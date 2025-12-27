Campanha Dezembro Verde reforça guarda responsável e combate ao abandono animal

O mês de dezembro marca a campanha Dezembro Verde, voltada à conscientização sobre a guarda responsável de animais domésticos, em um período considerado crítico para o aumento de casos de abandono e de fugas, especialmente durante as festas de fim de ano.
Segundo especialistas, fatores como viagens, maior tempo longe dos tutores e o estresse causado por fogos de artifício elevam os riscos para cães e gatos, reforçando a necessidade de planejamento e cuidados específicos.
De acordo com estimativas que se mantêm estáveis desde o início da década, cerca de 30 milhões de cães, gatos e outros animais domésticos vivem em situação de abandono no Brasil. A campanha Dezembro Verde chama a atenção para a responsabilidade permanente que envolve a adoção e o convívio com animais, especialmente em períodos de mudanças na rotina familiar.
A presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), Daniela Ramos, destaca que a relação entre pessoas e pets evoluiu significativamente nos últimos anos.
“Há constantes progressos na relação estabelecida entre pessoas e pets, com interações cada vez mais próximas, intensas e emocionais. Termos como ‘posse’ e ‘proprietário’ já não são mais apropriados”, explica.
Segundo a especialista, ser responsável por um animal exige atenção às necessidades físicas e emocionais ao longo de toda a vida do pet. Animais domésticos costumam viver mais de dez anos, o que demanda planejamento em situações excepcionais, como férias, mudanças de residência e ausências prolongadas dos tutores.
Abandono de animais é crime
O abandono de animais é crime, conforme a Lei nº 9.605/1998. Para denunciar abandono de animais em Mato Grosso do Sul, use a Delegacia Virtual (Devir), com sigilo garantido ou ligue para a Polícia Militar (190), Disque Denúncia (181) ou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande (67) 3313-5000. A denúncia pode fornecer fotos/vídeos e detalhes do ocorrido para agilizar a ação.
A prática pode resultar em pena de até um ano de prisão, com agravamento em casos de maus-tratos ou quando há risco à saúde do animal.
A campanha Dezembro Verde reforça que a adoção deve ser um ato consciente e responsável, com compromisso contínuo com o bem-estar e a dignidade dos animais.