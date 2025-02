Campanha do Agasalho começa nesta segunda

A Campanha do Agasalho inicia hoje (24) arrecadações de roupas e cobertores para pessoas de vulnerabilidade. As doações não precisam ser de peças novas, mas devem estar boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, as pessoas podem doar calças, blusas de frio, casacos, meias, gorros e calçados.

O inverno começa em 20 de junho, mas as campanhas são necessárias para atender essas pessoas que não têm condição de comprar agasalhos e, muitas vezes, estão em situação de rua, sofrendo com as quedas nas temperaturas.

Pontos de coleta

Aqueles que podem doar, devem ir até os pontos de coleta até 31 de julho, são eles:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6000

Prefeitura – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais (endereços disponíveis no site da Prefeitura)

Além disso, também é possível realizar doações em shoppings e colégios parceiros da ação. Para quem não puder se deslocar até um dos pontos de coleta, a equipe do FAC oferece a opção de retirada da doação em casa. Para isso, basta ligar pelo telefone (67) 2020-1361, onde a solicitação será analisada e agendada.