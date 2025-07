Campanha no Aero Rancho busca reduzir acidentes com motociclistas em Campo Grande

Com mais de 370 mil motocicletas circulando pelas ruas de Campo Grande, a segurança no trânsito continua sendo um desafio. Somente em 2025, até o mês de julho, foram registradas 26 mortes de motociclistas em acidentes na Capital — o equivalente a 83% do total de óbitos por sinistros de trânsito no período.

Diante desse cenário, será realizada neste domingo (27) uma ação voltada exclusivamente para esse público no bairro Aero Rancho.

A iniciativa integra a campanha “Em Duas Rodas, Eu Escolho Segurança” e ocorre das 8h às 12h no Parque Ayrton Senna. A proposta é oferecer orientações práticas e teóricas para condutores de motocicletas, ciclomotores e bicicletas, com foco na prevenção de acidentes e no comportamento seguro nas vias urbanas.

Entre as atividades previstas, o destaque é o curso gratuito de pilotagem segura, ministrado por instrutores do grupamento Motosocorro, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

A formação inclui aulas teóricas sobre direção defensiva e primeiros socorros, além de exercícios em pistas específicas para treino de manobras e frenagem. Para participar, é necessário se inscrever previamente pelo link.

Durante o curso prático, os participantes passam por circuitos como slalom, curva em “oito”, prancha de equilíbrio e frenagem com mudança de direção — exercícios que simulam situações reais do trânsito urbano.

Além da capacitação, a campanha oferece outras ações educativas, como simulações de ponto cego, verificação de itens de segurança das motos e bicicletas, testes com óculos que simulam embriaguez, atividades lúdicas, distribuição de brindes e atendimentos diversos.

Após ter passado pelas Moreninhas, esta é a segunda edição da campanha em bairros populosos da Capital. A escolha do Aero Rancho tem como objetivo alcançar comunidades onde o número de motociclistas é elevado e a vulnerabilidade social pode dificultar o acesso a formações e informações sobre segurança no trânsito.

*Com informações do Detran-MS