Campanha “Quebrando o Silêncio” alerta para aumento da violência digital em MS

Parte do calendário estadual, a campanha “Quebrando o Silêncio” da Igreja Adventista do Sétimo Dia chega à edição deste ano com um tema urgente: violência digital – quando o perigo vem da tela. A ação busca conscientizar e orientar a população sobre os riscos no ambiente online, especialmente para crianças e adolescentes.

Em entrevista à Massa FM, o assessor de comunicação da Igreja Adventista em Mato Grosso do Sul, Jefferson Braun, explicou que o projeto existe desde 2002 e se consolidou como uma das principais iniciativas de prevenção à violência no país e em oito países da América do Sul. “É uma forma da Igreja retribuir para a sociedade algo relevante, com materiais e orientações que ajudam as vítimas a identificar e enfrentar situações de abuso”, afirmou.

Segundo Braun, a escolha do tema deste ano foi motivada pelo aumento do tempo de uso da internet, especialmente após a pandemia. “Temos jovens passando mais de nove horas por dia conectados, o que os deixa expostos a ataques virtuais, assédio, golpes e crimes como pedofilia. Em 2024, registramos aumento de mais de 27% nos casos de violência digital no Estado”, destacou.

A campanha disponibiliza revistas impressas e digitais voltadas para diferentes faixas etárias — adultos, adolescentes e crianças — com dicas, histórias reais e canais de denúncia, como o 180 (Central de Atendimento à Mulher), o Disque 100 (violência contra crianças e adolescentes), o CVV no 141 e o 190 para casos de emergência.

As ações incluem palestras com psicólogos, passeatas, carreatas e distribuição de materiais em todo o Mato Grosso do Sul, com destaque para o Dia D no quarto sábado de agosto, oficializado por lei estadual como o Dia de Combate à Violência.

“Não se trata de demonizar a internet, mas de ensinar o uso seguro e consciente. A rede pode ser uma ferramenta incrível ou um risco enorme, dependendo de como é utilizada”, ressaltou Braun.

O material da campanha está disponível gratuitamente no site quebrandosilencio.org e também pode ser retirado em qualquer Igreja Adventista.

Acompanhe a entrevista: