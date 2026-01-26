Veículos de Comunicação
TARDE DA MASSA

Campanha “Quem Poupa Prospera” do Sicredi segue até fevereiro com sorteio de carro elétrico

Promoção permite participação com depósitos a partir de R$ 100 na poupança

Arthur Ayres

Gerente de marketing do Sicredi, Gabriel Moro, detalha a campanha “Quem Poupa Prospera” em entrevista à Massa FM Campo Grande - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
A campanha “Quem Poupa Prospera”, do Sicredi, segue até fevereiro e oferece prêmios de alto valor, incluindo o sorteio de um carro elétrico BYD Dolphin Mini, previsto para o fim do mês.
A promoção incentiva o hábito de poupar, permite participação com aportes a partir de R$ 100 e está aberta a associados e novos cooperados.

A campanha teve início em dezembro e já distribuiu prêmios ao longo das primeiras etapas. Segundo o gerente de marketing do Sicredi, Gabriel Moro, quatro iPhones já foram sorteados, assim como quatro motocicletas, com divulgação dos ganhadores em andamento.

“Essa campanha começou em dezembro e se encerra agora no mês de fevereiro. Já sorteamos quatro iPhones e quatro motos, e agora entramos na fase final, com o sorteio dos veículos elétricos”, afirmou.

O principal prêmio da promoção será o sorteio de quatro carros elétricos BYD Dolphin Mini. O sorteio ocorre no dia 28 de fevereiro, por meio da Loteria Federal, com divulgação dos contemplados no início de março.

“É um dos carros mais desejados hoje e que também ajuda a prosperar, pela economia que proporciona. Combina totalmente com a proposta da campanha”, destacou Gabriel Moro.

Para participar, o interessado deve realizar depósitos a partir de R$ 100 na poupança do Sicredi até o dia 18 de fevereiro. Cada aporte gera automaticamente números para concorrer aos sorteios principais.

“Com R$ 100 poupados, a pessoa já está participando da promoção. Ela está economizando, fazendo reserva financeira e ainda concorrendo a prêmios”, explicou o gerente.

Como Participar da Campanha Quem Poupa Prospera

Além dos sorteios principais, os participantes também concorrem a prêmios instantâneos por meio de uma raspadinha eletrônica disponível no site da campanha.

“A pessoa faz o depósito, acessa o site da promoção e pode raspar na hora. São milhares de prêmios instantâneos, além dos sorteios maiores”, disse Gabriel.

A campanha também contempla quem ainda não é associado ao Sicredi. Nesse caso, é possível se associar em uma das agências ou pelo site oficial da cooperativa.

“Quem ainda não é cooperado pode procurar uma agência, abrir a conta e já começar a poupar. Também dá para fazer todo o processo pelo nosso site”, orientou.

Facilidade de Acompanhamento pelo Aplicativo Sicredi X

Segundo Gabriel Moro, o aplicativo Sicredi X facilita a participação e o acompanhamento da poupança. A ferramenta permite realizar depósitos, investimentos e transações bancárias de forma digital.

“O nosso aplicativo é um dos mais completos do mercado, simples e muito intuitivo. Pelo app, o cooperado consegue aplicar na poupança e acompanhar tudo com facilidade”, afirmou.

Para o gerente, a campanha reforça o compromisso do Sicredi com a educação financeira.

“A ideia é mostrar que poupar gera benefícios reais. Além do rendimento, o cooperado ainda tem a chance de prosperar com prêmios importantes”, concluiu.

Confira a entrevista completa:

