Campanha “Seu Abraço Aquece” é lançada e começa a receber doações nesta semana

A campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece”, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, foi lançada neste domingo (6) durante a 3ª Corrida da Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), realizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A iniciativa, que completa 10 anos em 2025, pretende arrecadar cobertores, roupas de frio e calçados para famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

Neste ano, as arrecadações começam oficialmente no dia 9 de abril e seguem até 20 de maio. Podem ser doados agasalhos, cobertores, calçados e acessórios de inverno, como meias, luvas e toucas — novos ou em bom estado.

As doações podem ser entregues em caixas distribuídas por secretarias, autarquias e fundações do Estado, além de pontos mantidos por entidades parceiras. Municípios do interior também devem receber estruturas de coleta em prédios públicos como unidades do Detran, quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Durante o lançamento, a primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, disse estar otimista com a edição deste ano. “A gente quer entregar mais que no ano passado. Já começamos a arrecadação com o clima esfriando, o que ajuda muito a sensibilizar as pessoas”, afirmou.

Primeira-dama após completar a prova – Foto: Divulgação/Governo de MS

Ela também destacou a importância de unir esforços entre governo, sociedade e instituições. “É uma campanha do servidor, mas que envolve toda a população”.

Na edição de 2024, foram arrecadadas 189 mil peças, distribuídas entre mais de 300 instituições em diferentes regiões do estado. Neste ano, a campanha conta com 19 correalizadores, incluindo órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, além de entidades de classe e empresas da iniciativa privada.

O secretário-adjunto da Secretaria de Administração (SAD), Roberto Gurgel, explicou que a campanha envolve um processo que vai além da arrecadação. “Depois de recolher os itens, a gente faz triagem, identifica a necessidade de cada entidade inscrita e só então repassa. É um trabalho de meses, mas com o objetivo de fazer o inverno menos severo para quem mais precisa”, afirmou.

Roberto Gurgel e Mônica Riedel após a prova – Foto: Divulgação/Governo de MS

As instituições que desejam receber doações devem se cadastrar no site oficial da campanha, www.seuabracoaquece.ms.gov.br, entre os dias 9 de abril e 9 de maio.

*Com informações do Governo de MS