Campo Grande garante R$ 5,6 milhões para asfalto e pontes, mas centro esportivo trava

A Prefeitura de Campo Grande notificou a liberação de mais de R$ 5,6 milhões em recursos federais destinados a obras de infraestrutura na Capital. A informação consta em publicação oficial da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que detalha a origem das verbas provenientes de convênios com o Governo Federal.

Ao mesmo tempo, porém, um projeto considerado estratégico para a região das Moreninhas sofreu um revés: a licitação para a construção de um centro esportivo no Parque Jacques da Luz terminou sem interessados, o que deve adiar o início das melhorias.

Verbas reforçam pavimentação e adequação de vias

A maior parte do montante notificado, R$ 5.300.000,00, foi repassada pelo Ministério das Cidades. O valor está vinculado ao Contrato de Repasse 928747/2022 e tem como finalidade a pavimentação e a adequação de vias públicas, sob execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Assim, o município amplia a capacidade de investimento em obras viárias, sobretudo em pontos que exigem requalificação do pavimento e intervenções complementares.

Além disso, a estrutura de transposição urbana e rural também recebeu aporte. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 350.000,00 para a construção de pontes de concreto. Há, ainda, um saldo residual de pouco mais de R$ 6 mil destinado à revitalização ou construção de praças. Nesse contexto, a notificação desses valores à Câmara Municipal, partidos e sindicatos cumpre uma exigência legal de transparência sempre que o município recebe verbas da União.