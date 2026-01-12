Campo Grande garante R$ 5,6 milhões para asfalto e pontes, mas centro esportivo trava

A Prefeitura de Campo Grande notificou a liberação de mais de R$ 5,6 milhões em recursos federais destinados a obras de infraestrutura na Capital. A informação consta em publicação oficial da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que detalha a origem das verbas provenientes de convênios com o Governo Federal.
Ao mesmo tempo, porém, um projeto considerado estratégico para a região das Moreninhas sofreu um revés: a licitação para a construção de um centro esportivo no Parque Jacques da Luz terminou sem interessados, o que deve adiar o início das melhorias.
Verbas reforçam pavimentação e adequação de vias
A maior parte do montante notificado, R$ 5.300.000,00, foi repassada pelo Ministério das Cidades. O valor está vinculado ao Contrato de Repasse 928747/2022 e tem como finalidade a pavimentação e a adequação de vias públicas, sob execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Assim, o município amplia a capacidade de investimento em obras viárias, sobretudo em pontos que exigem requalificação do pavimento e intervenções complementares.
Além disso, a estrutura de transposição urbana e rural também recebeu aporte. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 350.000,00 para a construção de pontes de concreto. Há, ainda, um saldo residual de pouco mais de R$ 6 mil destinado à revitalização ou construção de praças. Nesse contexto, a notificação desses valores à Câmara Municipal, partidos e sindicatos cumpre uma exigência legal de transparência sempre que o município recebe verbas da União.
Licitação do centro esportivo no Jacques da Luz fica “deserta”
Na contramão dos novos investimentos, a Prefeitura esbarrou na ausência de propostas para tirar do papel um Centro Esportivo Padronizado no Parque Jacques da Luz. A Concorrência Eletrônica 014/2025, aberta para contratar uma empresa especializada para a obra, foi declarada “deserta” em 9 de janeiro de 2026.
Em termos administrativos, a licitação é chamada de deserta quando nenhum fornecedor ou construtora apresenta proposta para participar da disputa. Com isso, o processo deve ser reavaliado pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC) e pela Sisep. Depois dessa etapa, o certame pode ser relançado, mas, inevitavelmente, o cronograma fica comprometido e o início das melhorias no local tende a ser empurrado para frente.
Mobilidade e planejamento urbano seguem avançando
Apesar do impasse no parque, a administração convocou as empresas participantes para dar continuidade à licitação voltada à interligação da malha cicloviária, e a sessão pública para avançar com o projeto está prevista para 13 de janeiro de 2026. Dessa forma, a Prefeitura mantém o foco em iniciativas de mobilidade urbana, mesmo enquanto reavalia projetos que travaram na fase de contratação.
Paralelamente, a Sisep oficializou junto à Planurb o pedido de Licença Prévia ambiental para o parcelamento Jardim Itamaracá. Esse procedimento é o primeiro passo formal para viabilizar, posteriormente, as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro, indicando que o planejamento técnico segue em curso e depende agora do avanço das etapas burocráticas.