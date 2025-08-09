Veículos de Comunicação
ESPORTE

Campo Grande abre 22ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos na próxima terça-feira

Competição reunirá cerca de 550 participantes em 13 modalidades esportivas

Fernando de Carvalho

Competição reunirá cerca de 550 participantes em 13 modalidades esportivas - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Competição reunirá cerca de 550 participantes em 13 modalidades esportivas - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A 22ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos (JOMI) começa na próxima terça-feira (12), em Campo Grande. A abertura oficial está marcada para as 15h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), reunindo atletas de várias regiões da cidade.

O evento vai contar com cerca de 550 participantes distribuídos em 13 equipes. Podem competir atletas com 60 anos ou mais, nascidos até 1965. No voleibol adaptado, haverá também a categoria “C”, voltada a pessoas de 50 a 59 anos.

Nesta edição, os competidores disputarão natação, tênis de mesa, damas, atletismo, xadrez, bocha, bozó, dança de salão, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado, nas modalidades masculina e feminina.

A programação seguirá ao longo da semana, com diferentes provas realizadas em pontos da cidade.

*Com informações da Prefeitura de CG

