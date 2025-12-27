Campo Grande abre chamada para eventos paralelos da COP15 das Espécies Migratórias

O Secretariado da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) abriu a chamada para a realização de eventos paralelos durante a 15ª Conferência das Partes COP15 que ocorre em Campo Grande entre 23 e 29 de março de 2026.

A iniciativa amplia a participação de governos organizações e observadores interessados em contribuir com debates alinhados aos objetivos da convenção e aos temas centrais da conferência.

As propostas devem ser inscritas por meio de formulário oficial de manifestação de interesse até 28 de dezembro. Os eventos selecionados terão duração de 45 minutos e entram na programação entre os dias 23 e 27 de março em horários definidos pela organização. Após o encerramento do prazo o Secretariado da CMS informa aos proponentes escolhidos os detalhes logísticos e a alocação dos espaços.

As salas destinadas às atividades comportam até 80 participantes em formato de auditório e contam com estrutura completa que inclui palco mesa principal para até cinco pessoas projetor computador púlpito microfones sem fio acesso à internet e pontos de energia. A proposta busca garantir condições adequadas para o intercâmbio técnico e político que marca as conferências da CMS.

COP15 no Brasil

O anúncio da COP15 no Brasil ocorreu recentemente em articulação entre o governo brasileiro e o Secretariado da CMS com a definição de Campo Grande como sede do encontro. A escolha reforça o papel estratégico do país na conservação da biodiversidade global em especial das espécies migratórias que dependem dos biomas brasileiros para reprodução alimentação e rotas de deslocamento.

Em vigor desde 1979 a CMS reúne 133 países e atua como plataforma internacional de cooperação para a proteção de animais migratórios terrestres aquáticos e aéreos. O Brasil integra a convenção desde 2015 e abriga espécies emblemáticas como onça pintada baleias golfinhos tubarões aves migratórias morcegos e tartarugas marinhas distribuídas pelos seis biomas nacionais.

Temas centrais da COP15

A COP15 deve reunir governos cientistas povos indígenas comunidades tradicionais e representantes da sociedade civil para discutir compromissos políticos de alto nível o fortalecimento da conservação coordenada a ampliação da proteção a espécies ameaçadas e a implementação do Plano Estratégico de Samarcanda 2024–2032. Também entram na pauta o combate à superexploração e à perda de habitats a melhoria da conectividade ecológica e a cooperação com outros acordos ambientais multilaterais.

Dados do relatório O Estado das Espécies Migratórias do Mundo lançado em 2024 apontam aumento do risco de extinção dessas espécies em escala global em razão da ação humana com destaque para superexploração perda de habitats mudança do clima poluição e espécies invasoras.