Campo Grande abre inscrições para a 4ª Copa de Futebol Amador Masculino

A quarta edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador Masculino está com inscrições abertas. O torneio é voltado a times de bairros e comunidades da capital sul-mato-grossense, e os jogos serão realizados em campos distribuídos por diferentes regiões da cidade.

A competição é aberta a atletas a partir de 17 anos e cada equipe poderá inscrever até 22 jogadores. A inscrição é gratuita, mas cada atleta deverá doar 1 kg de alimento não perecível — com exceção de sal — no momento do cadastro. As fichas devem ser preenchidas digitalmente por meio do site da Funesp, na aba “Jogos”.

As inscrições vão até o dia 20 de junho, às 17h, e devem ser feitas presencialmente no Ginásio Guanandizão. Caso haja menor de idade na equipe, a responsabilidade legal sobre o atleta será do próprio time.

Os jogos acontecerão em campos públicos como o Estádio Jacques da Luz e praças esportivas nos bairros Estrela do Sul, José Abrão e Moreninhas II e III.

