Campo Grande abre inscrições para a Corrida do Facho

Estão abertas as inscrições para a Corrida do Facho, uma das provas mais tradicionais de Campo Grande, marcada para 26 de agosto como parte das comemorações pelos 126 anos da Capital. A largada será na Rua 13 de Maio, na esquina com a Avenida Afonso Pena, momentos antes do desfile cívico-militar.

A competição é voltada para equipes civis e militares, com limite de 12 equipes por categoria (masculina e feminina). Podem participar atletas nascidos até 2007 e os interessados devem enviar solicitação de inscrição por e-mail à Fundação Municipal de Esportes (Funesp), no endereço [email protected], entre 4 e 19 de agosto. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário entregar a ficha presencialmente na sede da Funesp até o dia 19, às 16h.

Na categoria masculina, a prova terá 10 voltas, com cerca de mil metros cada, totalizando 10 mil metros por equipe. Já na categoria feminina, serão 5 voltas com a mesma distância individual, somando 5 mil metros.

As equipes masculinas devem ser formadas por 12 atletas (10 titulares e 2 reservas), enquanto as femininas por 7 (5 titulares e 2 reservas). Todos os participantes devem estar uniformizados.

A organização e fiscalização da corrida ficarão sob responsabilidade da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, com apoio de fiscais de pista.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande