Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

HABITAÇÃO

Campo Grande abre inscrições para subsídios habitacionais de até R$ 20 mil durante Feirão

Benefícios previstos em portarias da EMHA incluem descontos na entrada e mil subsídios financeiros

Arthur Ayres

Feirão credencia imóveis de até R$ 250 mil e prioriza famílias inscritas no cadastro habitacional - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Feirão credencia imóveis de até R$ 250 mil e prioriza famílias inscritas no cadastro habitacional - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O 10º Feirão Habita Campo Grande, uma das principais ações de política habitacional do município tem início nesta sexta-feira (10). A Prefeitura de Campo Grande integra o Feirão à programação do Natal dos Sonhos, que segue até o dia 23, na Rua 14 de Julho, 2374, Centro.

O Feirão é baseado em portarias publicadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que estabelecem regras e benefícios para o acesso à moradia para famílias com renda de até sete salários mínimos.

Descontos mínimos de R$ 6 mil na entrada do financiamento serão oferecidos por construtoras, incorporadoras e imobiliárias através do Programa Bônus Sonho de Morar. As empresas poderão conceder valores superiores, respeitando os limites de comercialização: terrenos de até R$ 125 mil, apartamentos de até R$ 250 mil e casas de até R$ 250 mil.

No total, serão ofertados mil subsídios financeiros, destinados a complementar a entrada do financiamento habitacional:

  • R$ 20.000,00 — 100 subsídios para renda de até R$ 2.850,00;
  • R$ 10.000,00 — 100 subsídios para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;
  • R$ 6.000,00 — 800 subsídios para renda entre R$ 4.700,01 e até 7 salários mínimos.

Notícias Relacionadas

O aporte será pago mensalmente, de 10 a 20 meses, a depender do valor do benefício. Os subsídios são válidos apenas para imóveis credenciados no Feirão e cujo valor total não ultrapasse R$ 250 mil.

Para participar, o interessados devem:

  • Ter renda familiar de até 7 salários mínimos;
  • Estar inscrito no Cadastro Geral da EMHA;
  • Não possuir imóvel próprio;
  • Não ter recebido benefício habitacional anterior;
  • Atender às regras dos Programas de Habitação de Interesse Social;
  • Adquirir imóvel credenciado no evento.

Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de mil interessados, o atendimento seguirá por ordem cronológica de protocolo e os excedentes poderão ser contemplados caso tenhaampliação orçamentária. O prazo final para solicitar o subsídio e concluir a compra do imóvel é 30 de novembro de 2026.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos