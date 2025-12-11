Campo Grande abre inscrições para subsídios habitacionais de até R$ 20 mil durante Feirão

O 10º Feirão Habita Campo Grande, uma das principais ações de política habitacional do município tem início nesta sexta-feira (10). A Prefeitura de Campo Grande integra o Feirão à programação do Natal dos Sonhos, que segue até o dia 23, na Rua 14 de Julho, 2374, Centro.

O Feirão é baseado em portarias publicadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que estabelecem regras e benefícios para o acesso à moradia para famílias com renda de até sete salários mínimos.

Descontos mínimos de R$ 6 mil na entrada do financiamento serão oferecidos por construtoras, incorporadoras e imobiliárias através do Programa Bônus Sonho de Morar. As empresas poderão conceder valores superiores, respeitando os limites de comercialização: terrenos de até R$ 125 mil, apartamentos de até R$ 250 mil e casas de até R$ 250 mil.

No total, serão ofertados mil subsídios financeiros, destinados a complementar a entrada do financiamento habitacional: