Campo Grande abre inscrições para subsídios habitacionais de até R$ 20 mil durante Feirão

O 10º Feirão Habita Campo Grande, uma das principais ações de política habitacional do município tem início nesta sexta-feira (10). A Prefeitura de Campo Grande integra o Feirão à programação do Natal dos Sonhos, que segue até o dia 23, na Rua 14 de Julho, 2374, Centro.
O Feirão é baseado em portarias publicadas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), que estabelecem regras e benefícios para o acesso à moradia para famílias com renda de até sete salários mínimos.
Descontos mínimos de R$ 6 mil na entrada do financiamento serão oferecidos por construtoras, incorporadoras e imobiliárias através do Programa Bônus Sonho de Morar. As empresas poderão conceder valores superiores, respeitando os limites de comercialização: terrenos de até R$ 125 mil, apartamentos de até R$ 250 mil e casas de até R$ 250 mil.
No total, serão ofertados mil subsídios financeiros, destinados a complementar a entrada do financiamento habitacional:
- R$ 20.000,00 — 100 subsídios para renda de até R$ 2.850,00;
- R$ 10.000,00 — 100 subsídios para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;
- R$ 6.000,00 — 800 subsídios para renda entre R$ 4.700,01 e até 7 salários mínimos.
O aporte será pago mensalmente, de 10 a 20 meses, a depender do valor do benefício. Os subsídios são válidos apenas para imóveis credenciados no Feirão e cujo valor total não ultrapasse R$ 250 mil.
Para participar, o interessados devem:
- Ter renda familiar de até 7 salários mínimos;
- Estar inscrito no Cadastro Geral da EMHA;
- Não possuir imóvel próprio;
- Não ter recebido benefício habitacional anterior;
- Atender às regras dos Programas de Habitação de Interesse Social;
- Adquirir imóvel credenciado no evento.
Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de mil interessados, o atendimento seguirá por ordem cronológica de protocolo e os excedentes poderão ser contemplados caso tenhaampliação orçamentária. O prazo final para solicitar o subsídio e concluir a compra do imóvel é 30 de novembro de 2026.
