Campo Grande abre novas vagas de Ginástica Rítmica para o público infantil

São 34 novas vagas para ginástica rítmica em Campo Grande, sendo 17 no Ginásio Guanandizão e 17 no Parque Jacques da Luz. As novas turmas são voltadas para meninas de 7 a 10 anos, sem experiência na prática.

As aulas são oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e, atualmente, 272 meninas participam das atividades.

As aulas no Ginásio Guanandizão acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h às 8h. No Parque Jacques da Luz, as turmas são às quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h.

No Ginásio Guanandizão, as inscrições devem ser feitas presencialmente às segundas-feiras, das 7h às 8h e das 13h às 17h. No Parque Jacques da Luz, as inscrições são realizadas às quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h e das 13h às 17h.

Para realizar a inscrição, é necessário levar uma foto 3×4, certidão de nascimento, RG e CPF da aluna e do responsável, comprovante de residência, declaração escolar e atestado médico.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (67) 99645-2026.