Campo Grande abre vagas da EJA em todas as regiões da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Rede Municipal de Ensino (REME), está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade é destinada a pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, atendendo estudantes que, por diferentes motivos, precisaram interromper a trajetória escolar.
Mais do que garantir o acesso à educação formal, a EJA se consolida como uma política pública de inclusão social, ampliando oportunidades de qualificação, autonomia e inserção no mercado de trabalho.
Ensino perto de casa amplia permanência dos alunos
Um dos principais diferenciais da EJA em Campo Grande é a descentralização do ensino. Atualmente, nove escolas municipais oferecem a modalidade, distribuídas pelas sete regiões urbanas da Capital, o que permite que o estudante frequente uma unidade próxima de casa.
Segundo a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, a proximidade entre escola e residência é um fator decisivo para reduzir a evasão escolar.
“Muitas pessoas ainda não sabem que existe uma unidade da EJA perto de casa. Nosso trabalho é garantir que o estudante tenha comodidade para frequentar a escola, sem depender de longos deslocamentos, o que faz toda a diferença para quem já tem uma rotina de trabalho”, destaca.
As escolas que ofertam turmas da Educação de Jovens e Adultos são:
- Consulesa Margarida Maksoud Trad
- Nerone Maiolino
- Osvaldo Cruz
- Padre Tomaz Ghirardelli
- Prof. Antônio Lopes Lins
- Prof. Plínio Mendes dos Santos
- Profª Ione Catarina Gianotti Igydio
- Profª Iracema de Souza Mendonça
- Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão
Metodologia adaptada ao aluno trabalhador
A organização pedagógica da EJA em Campo Grande foi pensada especialmente para atender estudantes que conciliam os estudos com o trabalho e outras responsabilidades do dia a dia.
O ensino é estruturado em três etapas inicial, intermediária e final, abrangendo desde o processo de alfabetização até a conclusão do Ensino Fundamental. A proposta valoriza a experiência de vida e os conhecimentos prévios dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico, prático e conectado à realidade de quem ficou anos fora da sala de aula.
Matrícula pode ser feita online ou por telefone
O processo de matrícula é simples e pode ser realizado sem sair de casa. Os interessados podem se inscrever por meio de dois canais disponibilizados pela Prefeitura:
- Site: matricula.campogrande.ms.gov.br
- Telefone: 0800 615 15 15