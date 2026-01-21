Campo Grande abre vagas da EJA em todas as regiões da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Rede Municipal de Ensino (REME), está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade é destinada a pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, atendendo estudantes que, por diferentes motivos, precisaram interromper a trajetória escolar.

Mais do que garantir o acesso à educação formal, a EJA se consolida como uma política pública de inclusão social, ampliando oportunidades de qualificação, autonomia e inserção no mercado de trabalho.

Ensino perto de casa amplia permanência dos alunos

Um dos principais diferenciais da EJA em Campo Grande é a descentralização do ensino. Atualmente, nove escolas municipais oferecem a modalidade, distribuídas pelas sete regiões urbanas da Capital, o que permite que o estudante frequente uma unidade próxima de casa.

Segundo a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, a proximidade entre escola e residência é um fator decisivo para reduzir a evasão escolar.