Início Campo Grande

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Campo Grande abre vagas da EJA em todas as regiões da Capital

Matrículas estão abertas para pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir o Ensino Fundamental; aulas são ofertadas em nove escolas municipais, próximas à residência dos alunos.

Gabriela Porto

O programa é destinado a pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Foto: PREFCG
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Rede Municipal de Ensino (REME), está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade é destinada a pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, atendendo estudantes que, por diferentes motivos, precisaram interromper a trajetória escolar.

Mais do que garantir o acesso à educação formal, a EJA se consolida como uma política pública de inclusão social, ampliando oportunidades de qualificação, autonomia e inserção no mercado de trabalho.

Ensino perto de casa amplia permanência dos alunos

Um dos principais diferenciais da EJA em Campo Grande é a descentralização do ensino. Atualmente, nove escolas municipais oferecem a modalidade, distribuídas pelas sete regiões urbanas da Capital, o que permite que o estudante frequente uma unidade próxima de casa.

Segundo a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, a proximidade entre escola e residência é um fator decisivo para reduzir a evasão escolar.

“Muitas pessoas ainda não sabem que existe uma unidade da EJA perto de casa. Nosso trabalho é garantir que o estudante tenha comodidade para frequentar a escola, sem depender de longos deslocamentos, o que faz toda a diferença para quem já tem uma rotina de trabalho”, destaca.

As escolas que ofertam turmas da Educação de Jovens e Adultos são:

  • Consulesa Margarida Maksoud Trad
  • Nerone Maiolino
  • Osvaldo Cruz
  • Padre Tomaz Ghirardelli
  • Prof. Antônio Lopes Lins
  • Prof. Plínio Mendes dos Santos
  • Profª Ione Catarina Gianotti Igydio
  • Profª Iracema de Souza Mendonça
  • Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão

Metodologia adaptada ao aluno trabalhador

A organização pedagógica da EJA em Campo Grande foi pensada especialmente para atender estudantes que conciliam os estudos com o trabalho e outras responsabilidades do dia a dia.

O ensino é estruturado em três etapas inicial, intermediária e final, abrangendo desde o processo de alfabetização até a conclusão do Ensino Fundamental. A proposta valoriza a experiência de vida e os conhecimentos prévios dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico, prático e conectado à realidade de quem ficou anos fora da sala de aula.

Matrícula pode ser feita online ou por telefone

O processo de matrícula é simples e pode ser realizado sem sair de casa. Os interessados podem se inscrever por meio de dois canais disponibilizados pela Prefeitura:

