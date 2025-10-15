Campo Grande sai na frente e desponta como referência nacional em saneamento básico

Campo Grande alcançou, com oito anos de antecedência, as metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico — que estabeleceu 99% de atendimento com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura Municipal assinou um termo de reconhecimento das entregas realizadas pela concessionária Águas Guariroba, que garantiram a universalização do abastecimento e ampliaram a cobertura de esgoto para 94% da cidade. Com a primeira meta superada, agora o novo objetivo é chegar a 98% até 2028.

Hoje, 99% da população — mais de 953 mil pessoas — têm acesso à água tratada, e 94% contam com coleta e tratamento de esgoto. Os investimentos, iniciados em 2003 – quando teve início o contrato – somam quase R$ 2 bilhões, ampliando a rede de 19% para mais de 3,2 mil quilômetros de extensão.

Segundo o diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim, o plano prevê a execução de 697 quilômetros de novas redes e 66 mil ligações nos próximos três anos. A ampliação da rede deve beneficiar mais de 185 mil pessoas.

“Campo Grande já tem 94% de cobertura e vai chegar a 98% até 2028. Essa é a última etapa para universalizar o saneamento na cidade”, afirmou Buim.

Entre os bairros que devem receber a ampliação da rede de esgoto estão: Noroeste, Itamaracá, Los Angeles, Aero Rancho, Jardim Inápolis e outros. Durante o evento, realizado no Paço Municipal, a prefeita Adriane Lopes (PP) destacou que a antecipação das metas de saneamento representa um avanço social e ambiental para o município.

“Saneamento significa saúde, qualidade de vida e desenvolvimento. Campo Grande se consolida como referência nacional.”

A expectativa para os meses é a finalização de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto no Nova Lima, com capacidade para 20 litros por segundo. No entanto, de acordo com a concessionária, o maior investimento será na ampliação da Estação Los Angeles, prevista para 2026 a 2028. Com esta infraestrutura, a empresa deve praticamente dobrar a capacidade de tratamento do município, explicou Buim.

De acordo com o diretor-presidente da Agencia Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados (Agereg), José Mário Antunes, apesar do contrato prever a possibilidade de reajuste tarifário quando a cobertura atingir 90%, o aumento foi adiado.

“Decidimos, em conjunto com a prefeitura, não repassar esse reajuste agora. A previsão é que a revisão só ocorra no fim de 2028 ou início de 2029”, explicou Antunes.

Com a expansão das redes e programas sociais, a Águas Guariroba pretende ampliar a quantidade de famílias beneficiadas pela Tarifa Social — de 21 mil para 71 mil até 2026. O benefício representa 50% de desconto nas contas de água e esgoto.

Em conversa com a imprensa, o diretor-presidente da Águas antecipou que até dezembro a empresa realizará revitalização do chafariz da Praça Ary Coelho. O local é considerado ponto histórico e turístico da Capital. “É o presente de Natal perfeito”, finalizou.