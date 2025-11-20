Campo Grande anuncia sorteio de quatro conjuntos habitacionais

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (20), sorteio de quatro apartamentos para cadastrados na Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA). O evento faz parte da programação de natal da capital.

Também será realizado o sorteio do Programa Recomeçar Moradia. No dia 8 de dezembro, ocorre o lançamento do Edital Credihabita, destinado à contratação de profissionais como pedreiros, pintores e outras categorias.

O 10º Feirão Habita Campo Grande será aberto no dia 12 de dezembro, das 13h às 21h, na Rua 14 de Julho, e segue até 23 de dezembro (exceto domingos).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande