Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

HABITAÇÃO

Campo Grande anuncia sorteio de quatro conjuntos habitacionais

Sorteios serão realizados durante programação de Natal

Arthur Ayres

EMHA realiza em dezembro quatro sorteios de apartamentos e ações habitacionais dentro da programação de Natal da Capital - Foto: Divulgação
EMHA realiza em dezembro quatro sorteios de apartamentos e ações habitacionais dentro da programação de Natal da Capital - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (20), sorteio de quatro apartamentos para cadastrados na Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA). O evento faz parte da programação de natal da capital.

Confira as datas dos sorteios:

  • 06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho
  • 13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho
  • 20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho
  • 21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho

Notícias Relacionadas

Também será realizado o sorteio do Programa Recomeçar Moradia. No dia 8 de dezembro, ocorre o lançamento do Edital Credihabita, destinado à contratação de profissionais como pedreiros, pintores e outras categorias.

O 10º Feirão Habita Campo Grande será aberto no dia 12 de dezembro, das 13h às 21h, na Rua 14 de Julho, e segue até 23 de dezembro (exceto domingos).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos