Campo Grande ativa protocolo emergencial para acolher população em situação de rua durante o frio intenso

A Prefeitura de Campo Grande instituiu, nesta sexta-feira (18), por meio do Diário Oficial, o protocolo “Inverno Acolhedor”, com ações emergenciais voltadas ao acolhimento noturno de pessoas em situação de rua durante os períodos de frio intenso na Capital. A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), será acionada sempre que a previsão do tempo indicar temperaturas iguais ou inferiores a 12°C.

O protocolo prevê a instalação de pontos de apoio com estrutura mínima para pernoite, incluindo colchões, cobertores, alimentação, atendimento em saúde e cuidados com animais de estimação, além de encaminhamentos sociais e técnicos realizados por equipes especializadas. A ativação será priorizada quando houver previsão de pelo menos dois dias consecutivos de frio intenso, garantindo resposta eficaz e segura à população vulnerável.

O ponto de apoio será instalado em local fixo, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. A coordenação geral do protocolo ficará sob responsabilidade da Superintendência de Política de Direitos Humanos, em articulação com a Superintendência de Proteção Social Especial, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) — por meio do programa Consultório na Rua — e a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), que prestará assistência aos animais das pessoas acolhidas.

O protocolo também poderá contar com o apoio de organizações da sociedade civil, entidades religiosas e instituições privadas, promovendo a corresponsabilidade social. As ações serão amplamente divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura e da SAS, com informações sobre critérios de acionamento e formas de participação da comunidade.

Nos casos de noites isoladas de frio, sem continuidade prevista, serão realizadas ações emergenciais de campo, como abordagens sociais, distribuição de insumos e orientações, por meio das equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas).

A SAS será responsável pelo monitoramento e avaliação das ações, com registro de dados como perfil dos atendidos, número de acolhimentos e encaminhamentos, a fim de aprimorar continuamente a estratégia.