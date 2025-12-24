Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TECNOLOGIA

Campo Grande avança e se torna polo de inovação regional

Parque Tecnológico e de Inovação registra mais de 10 mil atendimentos, amplia parcerias nacionais e internacionais e lança primeiro edital de startups residentes.

Gabriela Porto

Fachada do Parktec CG, polo de inovação e tecnologia de Campo Grande. (Foto: Assessoria Parktec)
Fachada do Parktec CG, polo de inovação e tecnologia de Campo Grande. (Foto: Assessoria Parktec)

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) se destacou em 2025 como o principal articulador do ecossistema de inovação de Mato Grosso do Sul. Durante o ano, foram atendidas mais de 10 mil pessoas, conectadas mais de 150 empresas e instituições e firmadas parcerias estratégicas, promovendo capacitação, internacionalização e suporte a startups.

Entre janeiro e novembro de 2025, o Parktec CG atendeu mais de 10 mil pessoas e conectou mais de 150 empresas e instituições.

No mesmo período, foram realizadas 150 reuniões estratégicas e firmadas 30 parcerias institucionais. O Estúdio Público de Gravação realizou 22 atendimentos.

A agenda de eventos do parque incluiu 20 atividades, entre workshops, hackathons, palestras e capacitações. Além disso, oito visitas técnicas nacionais e internacionais envolveram 22 ambientes de inovação e 12 parques tecnológicos, ampliando a troca de experiências e conhecimento.

Notícias Relacionadas

Em 2025, foi lançado o 1º Edital Lab-Residentes, que selecionou dez startups em áreas estratégicas, incluindo AgroTech, HealthTech, Logística, Bioeconomia, Economia Criativa e Tecnologia da Informação. O programa teve sua inauguração oficial em setembro, oferecendo às empresas infraestrutura completa, mentorias especializadas e acesso a investidores. Além disso, as startups residentes participaram de programas nacionais de aceleração, ampliando assim sua inserção no mercado.

De outra forma estratégica, o Parktec fortaleceu suas parcerias com instituições nacionais, como a Fiocruz Mato Grosso do Sul, o Sebrae-MS, o Senac-MS e a Caixa Econômica Federal, além de ampliar a cooperação com parques tecnológicos de referência, como o PIT São José dos Campos, o BH-TEC, o Tecnopuc e o Maringá Tech. No âmbito internacional, o destaque ficou por conta de acordos com a Agência de Inovação de San Salvador de Jujuy, na Argentina, e de articulações com a Zona Franca de Iquique, no Chile, no contexto da Rota Bioceânica.

Ainda neste ano, o Parktec anunciou o Complexo de Cultura, Tecnologia e Inovação, um investimento de R$ 25 milhões viabilizado pela Caixa Econômica Federal. Instalado no histórico prédio Belas Artes, o complexo contará com auditório, salas de incubação, laboratórios, espaços de coworking e áreas para eventos. Com a iniciativa, Campo Grande se consolida como referência regional em inovação e desenvolvimento tecnológico.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos