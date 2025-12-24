Campo Grande avança e se torna polo de inovação regional

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) se destacou em 2025 como o principal articulador do ecossistema de inovação de Mato Grosso do Sul. Durante o ano, foram atendidas mais de 10 mil pessoas, conectadas mais de 150 empresas e instituições e firmadas parcerias estratégicas, promovendo capacitação, internacionalização e suporte a startups.

Entre janeiro e novembro de 2025, o Parktec CG atendeu mais de 10 mil pessoas e conectou mais de 150 empresas e instituições.

No mesmo período, foram realizadas 150 reuniões estratégicas e firmadas 30 parcerias institucionais. O Estúdio Público de Gravação realizou 22 atendimentos.

A agenda de eventos do parque incluiu 20 atividades, entre workshops, hackathons, palestras e capacitações. Além disso, oito visitas técnicas nacionais e internacionais envolveram 22 ambientes de inovação e 12 parques tecnológicos, ampliando a troca de experiências e conhecimento.