Campo Grande avança e se torna polo de inovação regional

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) se destacou em 2025 como o principal articulador do ecossistema de inovação de Mato Grosso do Sul. Durante o ano, foram atendidas mais de 10 mil pessoas, conectadas mais de 150 empresas e instituições e firmadas parcerias estratégicas, promovendo capacitação, internacionalização e suporte a startups.
No mesmo período, foram realizadas 150 reuniões estratégicas e firmadas 30 parcerias institucionais. O Estúdio Público de Gravação realizou 22 atendimentos.
A agenda de eventos do parque incluiu 20 atividades, entre workshops, hackathons, palestras e capacitações. Além disso, oito visitas técnicas nacionais e internacionais envolveram 22 ambientes de inovação e 12 parques tecnológicos, ampliando a troca de experiências e conhecimento.
Em 2025, foi lançado o 1º Edital Lab-Residentes, que selecionou dez startups em áreas estratégicas, incluindo AgroTech, HealthTech, Logística, Bioeconomia, Economia Criativa e Tecnologia da Informação. O programa teve sua inauguração oficial em setembro, oferecendo às empresas infraestrutura completa, mentorias especializadas e acesso a investidores. Além disso, as startups residentes participaram de programas nacionais de aceleração, ampliando assim sua inserção no mercado.
De outra forma estratégica, o Parktec fortaleceu suas parcerias com instituições nacionais, como a Fiocruz Mato Grosso do Sul, o Sebrae-MS, o Senac-MS e a Caixa Econômica Federal, além de ampliar a cooperação com parques tecnológicos de referência, como o PIT São José dos Campos, o BH-TEC, o Tecnopuc e o Maringá Tech. No âmbito internacional, o destaque ficou por conta de acordos com a Agência de Inovação de San Salvador de Jujuy, na Argentina, e de articulações com a Zona Franca de Iquique, no Chile, no contexto da Rota Bioceânica.
Ainda neste ano, o Parktec anunciou o Complexo de Cultura, Tecnologia e Inovação, um investimento de R$ 25 milhões viabilizado pela Caixa Econômica Federal. Instalado no histórico prédio Belas Artes, o complexo contará com auditório, salas de incubação, laboratórios, espaços de coworking e áreas para eventos. Com a iniciativa, Campo Grande se consolida como referência regional em inovação e desenvolvimento tecnológico.