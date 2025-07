Campo Grande concede auxílio a 45 atletas para competições do segundo semestre

Quarenta e cinco esportistas de Campo Grande foram contemplados com o Auxílio-Atleta para o segundo semestre de 2025. A entrega simbólica dos termos de compromisso aconteceu nesta quarta-feira (09), na sede da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com participações distribuídas em dois turnos.

O benefício inclui apoio financeiro e estrutura para atletas de alto rendimento e equipes de base que irão disputar competições estaduais, nacionais e internacionais. Entre os esportes contemplados estão futsal, atletismo, ginástica rítmica, vôlei de praia, paracanoagem, karatê, wrestling, padel, futebol de mesa, hipismo e judô.

Um dos beneficiários é o paratleta Lucas Ramão Pereira Ortiz, de 33 anos, que disputará o Campeonato Brasileiro de Paracanoagem em Lagoa Santa (MG). “Esse auxílio vai me ajudar com a passagem e a estadia. Representar Campo Grande mais uma vez é motivo de orgulho, e estou treinando com dedicação total”, afirmou.

O programa também contempla projetos coletivos. Dez atletas da equipe sub-15 feminina da Associação Desportiva Club Atlético Santista, por exemplo, foram selecionadas para o benefício. Elas participarão da 8ª Taça Brasil de Futsal Feminino, em Minas Gerais.

Segundo o técnico Edelson Ortiz Cordeiro, o recurso ajudará com despesas de hospedagem e inscrição. “É uma ajuda essencial para tornar possível a participação em eventos de alto rendimento”, pontuou.

Além de representar um incentivo direto aos esportistas, o auxílio reflete na trajetória de famílias que acompanham o esforço diário dos atletas. Sarah Cristina Vilalba, mãe da atleta Maria Vitória, destacou a importância do apoio.

“Esse incentivo é também um combustível emocional. A gente sonha junto com nossos filhos, e quando eles conseguem, é uma conquista para todos”, disse.

O Auxílio-Atleta é voltado a atletas e paratletas campo-grandenses e busca oferecer condições mínimas para que eles possam competir com estrutura adequada. O programa prevê aumento no número de beneficiados ao longo do ano, com expectativa de alcançar 200 nomes até dezembro.

*Com informações da Funesp