Campo Grande conquista 24 medalhas em torneio mundial e será sede da Copa Pantanal de Patinação

O bom desempenho de atletas de Campo Grande no 10º Open Mundial de Patinação Artística garantiu à Capital a chance de sediar, em 2026, a segunda edição da Copa Pantanal da modalidade.

O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de abril, no ginásio Guanandizão, com a participação de cerca de 500 atletas de diversas regiões do país.

A escolha do município foi feita pela Federação de Patinação após o destaque da equipe campo-grandense na competição internacional, que rendeu 24 medalhas — sete de ouro, sete de prata e dez de bronze.

O resultado reforça o protagonismo da cidade na patinação artística, que vem se consolidando como uma das modalidades em ascensão na região.

Com 17 anos de atuação, a escola André Volnei foi responsável pela formação das atletas que representaram Campo Grande no torneio. Segundo o técnico e fundador da equipe, o reconhecimento da federação e o apoio institucional são essenciais para o crescimento da modalidade.

“Ficamos muito felizes com os resultados e ainda mais motivados para os próximos desafios”, disse André Volnei.

A equipe foi recebida nesta semana na Fundação Municipal de Esportes, após o retorno do Open Mundial. A expectativa é de que a Copa Pantanal movimente a cidade e fortaleça o cenário local de patinação, atraindo novos praticantes e promovendo visibilidade nacional ao esporte.

Além das competições, o evento deverá reunir técnicos, familiares e profissionais da área, consolidando o município como polo da modalidade no Centro-Oeste. Pelo menos dez escolas já confirmaram presença no torneio de 2026.

