SAÚDE

Campo Grande define novos critérios para encaminhamento de pacientes com hanseníase à atenção especializada

Critérios priorizam casos de maior complexidade clínica, neurológica ou social

Ana Lorena Franco

Estratégia busca prevenir complicações e assegurar atendimento completo a pessoas com hanseníase -Reprodução/Secretaria de Estado da Saúde
Estratégia busca prevenir complicações e assegurar atendimento completo a pessoas com hanseníase

Novos critérios passam a orientar o encaminhamento de pessoas com hanseníase da Atenção Primária à Saúde para serviços especializados em Campo Grande e busca reduzir complicações, evitar incapacidades e assegurar que todas as pessoas acometidas por hanseníase recebam atendimento qualificado e acompanhamento adequado em todas as fases do tratamento.

Entre os principais critérios implementados pela Secretaria Municipal de Saúde estão sinais e sintomas que exigem confirmação por especialista, manifestações neurológicas intensas como neurites agudas, dor intensa, perda de força ou sensibilidade, reações hansênicas moderadas a graves com risco de incapacidades, úlceras plantares, lesões extensas ou de difícil manejo e incapacidades físicas grau 1 ou 2, diagnosticadas ou em evolução.

Além dos critérios clínicos, a resolução publicada nesta quinta-feira (21), prevê critérios terapêuticos que incluem a necessidade de iniciar tratamento em pacientes multibacilares com alto risco de reação, indicação de esquemas terapêuticos alternativos à poliquimioterapia padrão, acompanhamento de efeitos adversos significativos relacionados à medicação e situações de suspeita ou confirmação de recidiva ou resistência medicamentosa.

Casos que envolvem comorbidades importantes, como HIV/AIDS, hepatopatias ou doenças autoimunes, bem como situações sociais que dificultam a adesão ao tratamento, passam a receber atenção especializada multidisciplinar garantindo suporte integral ao paciente.

O encaminhamento deve ser formalizado por meio do Formulário de Transferência Clínica de Hanseníase, preenchido integralmente pela equipe da Atenção Primária à Saúde, contendo dados de identificação do paciente, informações clínicas atualizadas, justificativa técnica para o encaminhamento e assinatura do profissional responsável Após o preenchimento, o formulário deve ser enviado ao Hospital São Julião pelo e-mail [email protected] e, após a resposta, o paciente recebe orientações sobre local, data e horário do atendimento, devendo levar o formulário original.

Uma cópia legível do formulário deve ser enviada à Gerência Técnica de Hanseníase do Município em até cinco dias úteis, por via física ou digital ([email protected]), para registro, monitoramento da continuidade do cuidado e alimentação dos sistemas de informação em saúde, enquanto a unidade de origem deve arquivar a cópia para fins de auditoria e acompanhamento.

