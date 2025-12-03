Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Campo Grande divulga lista de crianças designadas para EMEIs em 2026

Novos alunos e rematrículas seguem procedimentos diferentes; confira como regularizar a vaga

Arthur Ayres

Famílias devem confirmar matrícula até 12 de dezembro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Famílias devem confirmar matrícula até 12 de dezembro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A lista de crianças designadas para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Campo Grande, foi divulgada nesta quarta-feira (3). A 1ª Lista referente ao ano letivo de 2026, convoca as famílias a comparecerem à unidade escolar indicada para confirmar a matricular e garantir a vaga na Rede Municipal de Ensino (REME).

O prazo para a confirmação da matrícula segue até o dia 12 de dezembro, a consulta deve ser feita no site oficial da matrícula da Prefeitura de Campo Grande, onde está disponível a relação de alunos encaminhados e suas respectivas escolas.

O atendimento nas EMEIs ocorre nos turnos da manhã, das 7h às 11h, e da tarde, das 13h às 16h30.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 13 obras foram retomadas e resultaram na criação de 6.600 novas vagas, com a construção de salas modulares e novas estruturas físicas. O destaque da REME é a presença contínua de professorres nos dois turnos, do Grupo 1 ao Grupo 3 da Educação Infantil.

REMATRÍCULA

Para estudantes que foram matriculados na Educação Municipal em 2025, a rematrícula deve ser feita diretamente na escola em que o aluno está matriculado. Os responsáveis deveme confirmar a permanência e assinar o requerimento presencialmente.

NOVOS ALUNOS E DESIGNADOS

Caso o nome da criança consta na lista de designados, é necessário comparecer à escola indicada com os documentos obrigatórios. Para quem ainda não possui vaga, os canais da Central de Matrículas são o Site e telefone: 0800 615 1515.

Atendimento presencial: Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Para realizar a matrícula são necessários os seguintes documentos: Comprovante de residência atualizado, Certidão de nascimento e CPF do aluno, e Documentos pessoais dos responsáveis legais.

Após a realização da matrícula ou rematrícula, os responsáveis podem acompanhar a confirmação da vaga diretamente no portal da matrícula, acessando com os dados do aluno.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

