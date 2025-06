Campo Grande e mais 50 cidades têm alerta de chuva e ventania neste sábado

O fim de semana começou com tempo instável em Mato Grosso do Sul. Pelo menos 51 dos 79 municípios do Estado estão sob alerta para chuvas intensas e ventos fortes neste sábado (14), de acordo com boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso é válido até às 23h59 deste domingo (15) e indica risco de tempestades, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta amarelo prevê acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Os ventos devem variar de 40 a 60 km/h, podendo causar transtornos como queda de galhos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e deslizamentos em áreas de risco.

Céu encoberto e baixa pressão favorecem instabilidade

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a instabilidade climática se deve ao transporte de calor e umidade, e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Esse conjunto de fatores favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente nas regiões sul e sudeste do Estado.

A previsão aponta céu nublado em boa parte do território sul-mato-grossense, com poucas aberturas de sol e aumento na possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Campo Grande deve ter dia nublado e ventania

Na Capital, os termômetros devem marcar entre 17°C e 29°C neste sábado. Os ventos sopram do quadrante norte e podem atingir até 60 km/h em rajadas. A sensação térmica será de frio pela manhã e mais amena à tarde, com o tempo fechado durante todo o dia.

Temperaturas pelo Estado