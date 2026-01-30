Campo Grande encerra janeiro com mais de mil vagas de emprego

Campo Grande encerra o mês de janeiro com 1.148 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (30), segundo dados divulgados pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). As oportunidades foram ofertadas por 126 empresas e contemplam 107 diferentes profissões.

Entre as vagas disponíveis estão cargos como ajudante de eletricista, ajudante de serralheiro, alinhador veicular, assistente administrativo, eletricista de instalações, fiscal de viagens, mecânico de suspensão e polidor de automóveis, entre outras funções com apenas uma vaga.

Também há oportunidades com exigências mais flexíveis, voltadas a candidatos sem experiência comprovada. Nessa categoria, aparecem vagas para agente de saneamento, atendente de lojas, empacotador, operador de caixa, operador de telemarketing ativo e repositor de supermercados.

Para trabalhos temporários, há ofertas para auxiliar de limpeza e garçom, conforme a relação divulgada.

Vagas para pessoas com deficiência

Do total anunciado, 93 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A maioria é para o cargo de auxiliar de confecção, com 80 oportunidades, além de postos para vigilante.

Os interessados devem procurar atendimento presencial na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Também é possível obter informações pelos canais oficiais do órgão.

O painel completo, com a relação detalhada de cargos e número de vagas, está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

*Com informações da Prefeitura de CG