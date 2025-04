Campo Grande entra em alerta por risco de chuvas intensas nas próximas horas

Campo Grande está sob risco de temporais a partir das 23h desta segunda-feira (14). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de nível amarelo para a capital sul-mato-grossense, com previsão de chuvas intensas até as 22h59 desta terça-feira (15).

A previsão aponta volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, com possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas. Apesar de o risco ser considerado baixo, podem ocorrer quedas de galhos, alagamentos pontuais e interrupções no fornecimento de energia.

Diante do cenário, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em regiões propensas a alagamentos e enxurradas. A recomendação é evitar o trânsito em vias alagadas e buscar abrigo seguro durante tempestades — de preferência longe de árvores e estruturas elétricas.

Em caso de emergência, a população pode recorrer aos seguintes contatos:

Defesa Civil: 199

Solicitação de serviços públicos: 156

Ocorrências com risco elétrico: 193

Equipes permanecem em plantão 24 horas para atendimento e monitoramento da situação climática. O órgão reforça que qualquer mudança nas condições será comunicada por meio dos canais oficiais.

*Com informações da Defesa Civil de CG