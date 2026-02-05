Campo Grande entra na Semana do Cinema com ingressos a partir de R$ 10

A Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (5) em Campo Grande e oferece ingressos a partir de R$ 10 em todos os cinemas da Capital, iniciativa que segue até 11 de fevereiro e amplia o acesso do público às salas com valores reduzidos e programação variada.

Valores dos ingressos

Sessões iniciadas até 16h59 com ingressos por R$ 10 nas salas tradicionais

Sessões a partir das 17h com ingressos por R$ 12 nas salas tradicionais

Salas especiais e sessões 3D com valor fixo de R$ 20 em qualquer horário

Além dos ingressos promocionais, as redes participantes oferecem combos de pipoca e bebida com preços especiais, com condições disponíveis nos sites oficiais ou diretamente nas bilheterias.

Destaques da programação

A semana reúne lançamentos recentes e produções indicadas ao Oscar, com opções para diferentes públicos e gêneros, entre filmes nacionais e internacionais. Confira os destaques:

Avatar Fogo e Cinzas

Zootopia 2

O Agente Secreto

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Justiça Artificial

Marty Supreme

Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Terror em Silent Hill – Regresso Para o Inferno

Socorro!

A Empregada

Cinemas participantes em Campo Grande