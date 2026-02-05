Campo Grande entra na Semana do Cinema com ingressos a partir de R$ 10

A Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (5) em Campo Grande e oferece ingressos a partir de R$ 10 em todos os cinemas da Capital, iniciativa que segue até 11 de fevereiro e amplia o acesso do público às salas com valores reduzidos e programação variada.
Valores dos ingressos
- Sessões iniciadas até 16h59 com ingressos por R$ 10 nas salas tradicionais
- Sessões a partir das 17h com ingressos por R$ 12 nas salas tradicionais
- Salas especiais e sessões 3D com valor fixo de R$ 20 em qualquer horário
Além dos ingressos promocionais, as redes participantes oferecem combos de pipoca e bebida com preços especiais, com condições disponíveis nos sites oficiais ou diretamente nas bilheterias.
Destaques da programação
A semana reúne lançamentos recentes e produções indicadas ao Oscar, com opções para diferentes públicos e gêneros, entre filmes nacionais e internacionais. Confira os destaques:
- Avatar Fogo e Cinzas
- Zootopia 2
- O Agente Secreto
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Justiça Artificial
- Marty Supreme
- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Terror em Silent Hill – Regresso Para o Inferno
- Socorro!
- A Empregada
Cinemas participantes em Campo Grande
- Cinemark no Shopping Campo Grande
- Cinépolis no Shopping Norte Sul Plaza
- UCI no Shopping Bosque dos Ipês