Campo Grande faz novo mapeamento da rede hoteleira e serviços

Campo Grande iniciou neste mês de janeiro o mapeamento anual da rede hoteleira de Campo Grande, com foco em atualizar informações sobre a capacidade de hospedagem, os serviços disponíveis e possíveis pontos de melhoria no setor.

O levantamento reúne dados sobre a quantidade e a qualidade dos leitos, além de itens como acessibilidade, oferta gastronômica, estrutura para eventos e outros serviços complementares que ajudam a traçar um panorama mais completo da hotelaria na Capital.

A ação é conduzida por equipes da Gerência de Turismo e prevê visitas presenciais a 72 hotéis e pousadas atualmente catalogados no município. O objetivo é entender como está a estrutura ofertada ao público e identificar características que podem impactar diretamente na experiência do visitante e na competitividade do setor.

De acordo com levantamento realizado em 2025 pelo Observatório de Turismo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a rede hoteleira de Campo Grande tem hoje 9.218 leitos.

A atualização anual busca confirmar esses dados e identificar eventuais mudanças no volume e no perfil da oferta.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades, afirma que as informações obtidas no mapeamento serão usadas para orientar ações estratégicas ligadas ao turismo e ao desenvolvimento econômico.

O secretário municipal da pasta, Ademar Silva Junior, diz que o diagnóstico permite uma leitura mais atual da rede e contribui para planejar políticas públicas voltadas ao setor.

Além disso, o mapeamento também deve aproximar o poder público de empresários da hotelaria, já que as visitas ajudam a identificar demandas e dificuldades do segmento. A partir desse contato, a intenção é reunir informações que possam servir de base para medidas mais alinhadas com a realidade do mercado local.

