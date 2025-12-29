Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

QUALIDADE DE VIDA

Campo Grande fecha 2025 como uma das melhores capitais brasileiras para se viver

Gabriela Porto

Campo Grande ocupa a 2ª posição entre as capitais em qualidade de vida segundo IPS Brasil. - Foto: Divulgação
Campo Grande ocupa a 2ª posição entre as capitais em qualidade de vida segundo IPS Brasil. - Foto: Divulgação

Campo Grande encerra 2025 em posição de destaque no ranking de qualidade de vida das capitais brasileiras. Segundo levantamento divulgado pelo Instituto de Progresso Social (IPS Brasil), a cidade ocupa a segunda colocação, com 69,63 pontos, uma diferença de apenas 0,37% em relação a Curitiba, que lidera a lista com 69,90 pontos.

O IPS Brasil calcula o índice com base em 57 indicadores sociais e ambientais, incluindo bem-estar, educação, direitos individuais e meio ambiente. Entre os mais de 5 mil municípios avaliados no país, Campo Grande aparece na 13ª posição nacional.

Transparência

Entre as métricas analisadas está a transparência na gestão pública. Campo Grande foi a única cidade do Brasil a atingir 100% na metodologia do Programa Nacional de Transparência Pública, obtendo o Selo Diamante, que garante acesso público completo a informações oficiais.

Mobilidade urbana

Outro aspecto avaliado pelo ranking são iniciativas de mobilidade e urbanismo. O município implementou projetos que modificaram áreas centrais, com melhorias em calçadas, iluminação e arborização, visando aumentar a circulação de pedestres e o acesso aos espaços públicos.

Habitação

Na área de habitação, o município registrou ações de regularização fundiária e construção de moradias para atender famílias em áreas urbanas, contabilizando mais de mil famílias beneficiadas por programas de regularização ou novos empreendimentos residenciais.

Educação

Indicadores educacionais também influenciam o desempenho de Campo Grande. A cidade registrou resultados considerados positivos na alfabetização de crianças até o 2º ano do ensino fundamental, conforme dados oficiais, obtendo destaque em programas de acompanhamento da aprendizagem.

Contexto

O ranking do IPS Brasil demonstra que Campo Grande apresenta desempenho consistente em diferentes áreas avaliadas, incluindo educação, habitação, mobilidade urbana e transparência, mas a posição final indica que a diferença em relação à primeira colocada é mínima, sugerindo que outros fatores, como indicadores econômicos ou segurança, podem alterar o resultado em outras avaliações.

