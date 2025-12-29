Campo Grande fecha 2025 como uma das melhores capitais brasileiras para se viver

Campo Grande encerra 2025 em posição de destaque no ranking de qualidade de vida das capitais brasileiras. Segundo levantamento divulgado pelo Instituto de Progresso Social (IPS Brasil), a cidade ocupa a segunda colocação, com 69,63 pontos, uma diferença de apenas 0,37% em relação a Curitiba, que lidera a lista com 69,90 pontos.
O IPS Brasil calcula o índice com base em 57 indicadores sociais e ambientais, incluindo bem-estar, educação, direitos individuais e meio ambiente. Entre os mais de 5 mil municípios avaliados no país, Campo Grande aparece na 13ª posição nacional.
Transparência
Entre as métricas analisadas está a transparência na gestão pública. Campo Grande foi a única cidade do Brasil a atingir 100% na metodologia do Programa Nacional de Transparência Pública, obtendo o Selo Diamante, que garante acesso público completo a informações oficiais.
Mobilidade urbana
Outro aspecto avaliado pelo ranking são iniciativas de mobilidade e urbanismo. O município implementou projetos que modificaram áreas centrais, com melhorias em calçadas, iluminação e arborização, visando aumentar a circulação de pedestres e o acesso aos espaços públicos.
Habitação
Na área de habitação, o município registrou ações de regularização fundiária e construção de moradias para atender famílias em áreas urbanas, contabilizando mais de mil famílias beneficiadas por programas de regularização ou novos empreendimentos residenciais.
Educação
Indicadores educacionais também influenciam o desempenho de Campo Grande. A cidade registrou resultados considerados positivos na alfabetização de crianças até o 2º ano do ensino fundamental, conforme dados oficiais, obtendo destaque em programas de acompanhamento da aprendizagem.
Contexto
O ranking do IPS Brasil demonstra que Campo Grande apresenta desempenho consistente em diferentes áreas avaliadas, incluindo educação, habitação, mobilidade urbana e transparência, mas a posição final indica que a diferença em relação à primeira colocada é mínima, sugerindo que outros fatores, como indicadores econômicos ou segurança, podem alterar o resultado em outras avaliações.