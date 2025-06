Campo Grande ganha destaque nacional com projetos premiados na atenção básica

Campo Grande foi reconhecida nacionalmente por dois projetos desenvolvidos na Atenção Primária à Saúde (APS). As iniciativas receberam destaque durante o XXXVIII Congresso do Conasems — o maior evento de saúde pública do mundo — realizado entre os dias 15 e 18 de junho em Belo Horizonte (MG).

As ações premiadas foram apresentadas na 20ª edição da mostra “Brasil, aqui tem SUS”, que valoriza experiências inovadoras em municípios brasileiros. Os projetos são das Unidades de Saúde da Família (USF) Santa Emília e Serradinho e foram desenvolvidos em parceria com a Fiocruz, por meio do programa QualificaAPS.

Teleconsulta em fisioterapia reduz filas e amplia acesso

Na USF Santa Emília, a iniciativa reconhecida foi a implantação da Telefisioterapia, com uso de videoconferência para atender pacientes com dificuldade de locomoção ou que vivem em regiões mais afastadas.

A tecnologia permitiu o acompanhamento remoto e contínuo, sem necessidade de deslocamento a centros especializados.

A estratégia impactou diretamente na redução das filas de espera e melhorou a qualidade de vida dos pacientes. “Foi uma alegria imensa representar a nossa cidade. A Telefisioterapia mostrou que é possível oferecer cuidado de qualidade com equidade, usando a tecnologia como aliada do SUS”, afirmou a supervisora técnica Angela Vanessa Epifânio.

Grupo multidisciplinar combate obesidade com resultados práticos

Na USF Serradinho, o reconhecimento veio por um grupo multidisciplinar de enfrentamento à obesidade, que reúne médicos, residentes, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais para acompanhar de perto os usuários.

A proposta alia acompanhamento psicológico, incentivo à atividade física e orientação nutricional. “Mais da metade das pessoas que participaram conseguiram perder peso. Tivemos uma adesão excelente, e já temos nova turma prevista para o dia 12 de julho”, explicou Cristiane Maria da Silva, agente comunitária e coordenadora da ação.

Com média de 25 a 35 participantes por edição, o grupo atende exclusivamente moradores da área de abrangência da unidade. A presença da residência multiprofissional foi apontada como fator decisivo para o sucesso da iniciativa.

Experiências locais ganham visibilidade nacional

Durante o evento, a capital sul-mato-grossense foi apontada como uma das referências da região Centro-Oeste, com o melhor desempenho entre os municípios do estado.

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da SESAU, Glória de Araújo Pereira, destacou a visibilidade conquistada. “Estamos muito orgulhosos do resultado das nossas equipes. É um reconhecimento que legitima o esforço diário dos profissionais nas unidades básicas.”

*Com informações da Prefeitura de CG