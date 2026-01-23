Veículos de Comunicação
LOGÍSTICA AÉREA

Campo Grande terá novo voo direto para Belo Horizonte

Operação começa em abril com voos diários para o aeroporto de Confins

Arthur Ayres

Ligação fortalece turismo, negócios e integração logística do Estado - Foto: Divulgação/Governo de MS
Ligação fortalece turismo, negócios e integração logística do Estado - Foto: Divulgação/Governo de MS

A conectividade aérea de Mato Grosso do Sul será ampliada com a abertura de uma nova rota direta entre Campo Grande e Belo Horizonte, por meio do Aeroporto Internacional de Confins. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23) pela Azul Linhas Aéreas, que será responsável pela operação.

A nova rota começa a operar em abril e reforça a malha aérea do Estado, além de conectar Capital a um dos principais hubs logísticos e econômicos do país.

Segundo a Azul, os voos serão realizados com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 passageiros. A empresa informou que a escolha dos modelos atende à demanda estimada para a rota.

Aplicando o fuso horário de cada estado, o voo parte de Confins às 8h15, com chegada prevista a Campo Grande às 9h25. No sentido inverso, a decolagem da Capital sul-mato-grossense ocorre às 10h05, com pouso em Belo Horizonte às 13h15.

Conectividade e Expansão Aérea

A nova ligação aérea amplia a malha sul-mato-grossense, que já conta com voos diretos para São Paulo, Guarulhos, Campinas e Brasília. As conexões são consideradas estratégicas para o turismo, os negócios e a atração de investimentos.

Confins é o principal aeroporto de Minas Gerais e funciona como um dos maiores hubs do país. A criação da rota ocorre em meio à expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, atualmente sob concessão da empresa Aena.

O anúncio também acontece poucos dias após a Azul divulgar uma nova linha internacional ligando Confins a Montevidéu, no Uruguai. A movimentação reforça o papel do aeroporto mineiro como centro de distribuição de voos nacionais e internacionais.

Articulação com o Turismo Local

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, a nova rota é resultado de uma articulação de longo prazo. O trabalho envolveu a Fundação, por meio do programa Decola MS, em parceria com a companhia aérea.

“Foi um trabalho de anos para recuperar essa operação, que existia durante a pandemia e havia sido suspensa”, afirmou. Segundo ele, o voo fortalece o turismo e a integração do Estado com importantes centros econômicos.

Para a Azul Linhas Aéreas, a nova operação reforça o compromisso da empresa com a conectividade regional. A avaliação é de que a rota amplia o acesso de Mato Grosso do Sul a diferentes destinos no Brasil e no exterior.

Investimentos e Logística

A ampliação da malha aérea faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da logística estadual. Desde 2023, o Plano Aeroviário Estadual orienta investimentos em infraestrutura de transporte aéreo.

Até 2026, o Governo do Estado prevê investir cerca de R$ 250 milhões em obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos. Mais de R$ 100 milhões já foram aplicados em projetos concluídos.

Entre as principais intervenções está a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com acréscimo de 500 metros. O terminal também receberá novos sistemas de segurança e navegação aérea.

No interior, o plano contempla obras em municípios como Dourados, Aquidauana, Nova Alvorada do Sul, Naviraí, Paranaíba, Camapuã e Cassilândia. Os investimentos visam ampliar a integração regional e a competitividade logística de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul

