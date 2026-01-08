Campo Grande garante R$ 160 milhões para obras após ajuste fiscal

Após um ano marcado por cortes e ajustes nas contas públicas, a Prefeitura de Campo Grande inicia 2026 com R$ 160 milhões já liberados para investimentos em obras de infraestrutura urbana, resultado direto da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal e do processo de “arrumar a casa” adotado pela gestão municipal.

Os recursos serão aplicados principalmente em drenagem, pavimentação e recapeamento de vias, com foco na melhoria da mobilidade urbana e na redução de problemas causados pelas chuvas.

O montante disponível para investimentos marca uma virada na gestão após 2025, definido pela Prefeitura como um ano de reordenamento financeiro. Segundo a prefeita Adriane Lopes (PP), as medidas adotadas foram duras, mas necessárias para garantir a continuidade dos serviços públicos e preparar o município para um novo ciclo de entregas.

“2025 foi um ano de ajuste, de cortes e de medidas impopulares, mas necessárias para que a máquina pública pudesse girar e a gente não parasse de ofertar os serviços da Prefeitura”, afirmou a prefeita.

Com o equilíbrio das contas, Campo Grande passa a ter fôlego financeiro para executar obras estruturantes em diferentes regiões da cidade. De acordo com a administração municipal, os R$ 160 milhões permitirão investimentos em novos bairros, com drenagem e asfalto, além da recuperação de vias antigas que sofrem com desgaste e alagamentos frequentes.

A prefeita reforçou que o objetivo agora é transformar o esforço fiscal em resultados concretos para a população.

“Fizemos o que precisava ser feito para arrumar a casa. Agora é hora de avançar, investir e entregar melhorias reais para a cidade”, destacou.

As obras devem começar ainda neste início de ano e fazem parte de uma estratégia para enfrentar problemas históricos de infraestrutura urbana, especialmente em períodos de chuva. A expectativa da gestão é que 2026 seja marcado por mais entregas e investimentos, após a fase de ajustes e reorganização das finanças municipais.

Impacto dos Investimentos em Campo Grande

Chuvas

As chuvas intensas registradas nas últimas semanas reforçam a urgência dos investimentos em drenagem e pavimentação. A Prefeitura reconhece que o volume de precipitações, aliado ao pavimento antigo de Campo Grande, tem provocado alagamentos e danos à malha viária, mas afirma que os recursos liberados permitirão intervenções mais estruturais, indo além do tapa-buracos emergencial.

Saúde

Campo Grande inicia 2026 com um reforço de R$ 20 milhões já empenhados no orçamento da União para a saúde pública municipal. O recurso, anunciado pela senadora Tereza Cristina (PP), será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde com a expectativa de acelerar a compra de medicamentos, contratação de profissionais e ampliação da oferta de serviços de atendimento.

“A verba já está empenhada. Não é o que vai acontecer, prefeita? Já está empenhado. Agora, trabalhar para liberar esse recurso o mais rapidamente possível, para ter remédio, para ter mais médicos, enfim, para ter tudo aquilo que a Secretaria de Saúde necessita”, disse a senadora durante coletiva de imprensa.

Ao destacar que o valor representa um primeiro passo, ela afirmou:

“Não é suficiente, mas já é uma coisa. Agora é trabalhar para que chegue rápido à população.”

Viaduto da Coca-Cola

Outro destaque citado pela gestão é o avanço de obras estruturantes de mobilidade urbana, como o viaduto da Coca-Cola, que cruza as avenidas Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Doutor Olavo Vilella de Andrade. Recebeu quase R$ 90 milhões em recursos viabilizados junto à bancada federal.

A senadora Tereza Cristina (PP) destacou a importância da obra para a mobilidade urbana da Capital.

“Esse é um projeto que vai melhorar muito o trânsito de Campo Grande. Trabalhamos para garantir os recursos porque sabemos o impacto positivo que essa obra terá para a cidade”, ressaltou.

A obra é considerada estratégica para desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas da Capital e integra o pacote de investimentos que acompanha a reorganização financeira do município.

Educação

Na área da educação, a Prefeitura afirma que os ajustes fiscais também abriram caminho para ampliar investimentos e reduzir a fila por vagas na educação infantil. Segundo a gestão, a fila, que já chegou a cerca de 13 mil crianças, foi reduzida para aproximadamente 2 mil, com a meta de zerar a demanda até o fim de 2026.

Secretarias

A prefeita Adriane Lopes também destacou o papel do secretariado no novo momento da gestão. Segundo ela, após o período de reordenamento, o foco agora é acelerar entregas e cobrar resultados.