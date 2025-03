Campo Grande inicia hoje campanha de vacinação contra a gripe

As 74 unidades de saúde de Campo Grande participam da campanha de vacinação contra a gripe, com 25.300 doses distribuídas. A ação inicia nesta quinta-feira (27) e vai priorizar os grupos de maior risco, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

O Dia D da vacinação está programado para 10 de maio e a meta de cobertura vacinal estabelecida é de 90%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A primeira fase da campanha é destinada a grupos prioritários, são eles:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Grávidas e puérperas;

Profissionais da saúde;

Povos indígenas e quilombolas;

Idosos;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais;

A população deve reforçar a proteção no outono, início do período de sazonalidade de vírus respiratórios, com Influenza. Sintomas como tosse e coriza são característicos da gripe e, caso sejam identificados, a pessoa deve se proteger através do uso de máscaras e evitar o contato com o próximo, especialmente com crianças e idosos.

Números

O último boletim epidemiológico sobre a Influenza divulgado em 20 de março deste ano, identificou 26 casos de gripe e 3 óbitos. Além da Influenza, foram 934 casos de Síndromes Respiratórias Aguda Graves (SRAGs).

O público mais atingido pela gripe é o infantil, com crianças entre 1 e 9 anos; seguido por idosos com mais de 80 anos. Já as três mortes foram todas de idosos.