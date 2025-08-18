Veículos de Comunicação
Campo Grande inicia semana com mais de 2 mil vagas abertas de trabalho disponíveis

Oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo funções de perfil aberto e exclusivas para Pessoas com Deficiência

Fernando de Carvalho

Oportunidades abrangem diferentes áreas - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Oportunidades abrangem diferentes áreas - Foto: Arquivo/Portal RCN67

Campo Grande começa a semana com 2.000 vagas de emprego disponíveis no Painel da Fundação Social do Trabalho (Funsat). O número é considerado o maior do mês de agosto, com 206 empresas oferecendo oportunidades em diferentes áreas, desde funções que exigem experiência até postos destinados a quem busca o primeiro emprego.

Entre as ocupações com maior demanda estão operador de caixa (235 vagas), auxiliar de limpeza (108), repositor de mercadorias (103), açougueiro (43), auxiliar de cozinha (34) e atendente de padaria (20).

Há também chances para ajudante de estruturas metálicas, auxiliar administrativo, pedreiro, frentista e cozinheiro de restaurante.

Oportunidades para iniciantes e PCD

As chamadas vagas de “perfil aberto” contemplam quem deseja ingressar em uma nova área ou iniciar a vida profissional. Entre elas, destacam-se operador financeiro (40 vagas), coletor de lixo (20), repositor de mercadorias (103) e assistente bilíngue (2).

Para Pessoas com Deficiência (PCD), foram anunciadas 13 vagas distribuídas em funções como auxiliar de linha de produção, empacotador, porteiro, auxiliar de escritório e atendente de lojas.

Como participar

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória. A lista completa de vagas pode ser consultada no Painel de Vagas online.

*Com informações da Funsat

