Campo Grande intensifica vacinação contra gripe, mas cobertura segue abaixo da meta

Campo Grande aplicou até agora mais de 220 mil doses da vacina contra a gripe, alcançando 40,11% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (21) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O índice está acima da média registrada no estado, de 37,69%, e no país, de 28,17%. No entanto, permanece distante da meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde para proteger as populações mais vulneráveis às complicações causadas pelos vírus respiratórios.

Baixa adesão entre gestantes

Dos 220.991 imunizados, 89.898 pertencem aos grupos prioritários: idosos, crianças e gestantes. As crianças de seis meses a menores de seis anos somam 19.621 doses aplicadas. Já entre os idosos, foram 69.486.

Por outro lado, a adesão das gestantes preocupa: apenas 791 receberam a vacina até agora.

Cenário preocupa com aumento de casos

A intensificação da campanha ocorre em meio ao crescimento de casos de síndromes respiratórias na cidade. Dados da Vigilância em Saúde indicam aumento nas notificações de Influenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e também Covid-19.

Esses vírus continuam circulando, principalmente entre crianças e idosos, e têm pressionado as unidades de saúde, especialmente os leitos pediátricos.

Autoridades reforçam importância da vacina

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destacou a necessidade de ampliar a cobertura vacinal. Segundo ela, a Sesau tem realizado ações em diversos pontos da cidade para facilitar o acesso da população.

“Nossa maior preocupação é proteger as crianças, os idosos e as gestantes, que são os mais afetados pelas complicações das síndromes respiratórias”, afirmou.

Já a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo, alertou sobre a circulação intensa de vírus respiratórios. Ela ressaltou que a vacinação é a principal estratégia para conter o avanço das infecções.

Ações itinerantes reforçam a campanha

Nesta terça-feira (20), a Sesau realizou uma ação de vacinação na Câmara Municipal de Vereadores, onde 280 pessoas foram imunizadas.

A campanha continua com ações itinerantes e vacinação em escolas e praças. Confira o cronograma desta semana:

23 de maio: Praça Ary Coelho, durante o evento da Luta Antimanicomial, com vacinação aberta para toda a população

Nas escolas, com apoio das Unidades de Saúde da Família (USFs):

22 de maio: USF São Francisco – Escola Municipal Irmã Edith Coelho Neto USF Cohab – Escola Estadual Teotônio Villela

23 de maio: USF Nova Lima – Escola Estadual Hercules Maymone USF Vila Nasser – EMEI Iracema

27 de maio: USF Jardim Presidente – EMEI Professora Adriana Nogueira Borges

28 de maio: USF Jardim Presidente – EMEI Olinda Toshimi Nishio Nasso



Unidades com horário estendido

Além das ações itinerantes, a vacinação segue disponível nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital.

Três delas funcionam com horário estendido até as 23h, com aplicação das doses até 22h30:

USF Los Angeles

USF Noroeste

USF Universitário

A campanha segue enquanto houver doses disponíveis. A orientação das autoridades de saúde é que pessoas dos grupos prioritários busquem a unidade mais próxima para se vacinar.

