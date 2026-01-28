Campo Grande investe R$ 2,4 milhões e amplia segurança para o Carnaval 2026

O Carnaval 2026 de Campo Grande contará com investimento aproximado de R$ 2,4 milhões e expectativa de receber até 130 mil pessoas apenas nos blocos da Esplanada Ferroviária, além de 20 mil por noite nos desfiles das escolas de samba na Praça do Papa, segundo dados apresentados durante coletiva de imprensa desta quarta-feira (28).

Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura

Do total de recursos, R$ 1,1 milhão é destinado pelo Governo do Estado à Liga das Escolas de Samba, além de emendas parlamentares repassadas diretamente aos blocos, o que eleva o investimento total. De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, o aporte tem retorno direto na economia.

“Nós temos um investimento aproximado de R$ 2,4 milhões, tanto nos blocos como nas ligas de escola de samba. Com uma expectativa de movimentação na economia de R$ 25 milhões”, afirmou o diretor-presidente.

Valdir João Gomes, Presidente da Fundação Municipal de Cultura

O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Valdir João Gomes, destacou que, apesar de estudos para mudanças futuras, o carnaval deste ano permanece nos mesmos locais, com planejamento já fechado.

“O carnaval não se muda esse ano. É do jeito que está. Está tudo coordenado. Está tudo pronto para que ocorra melhor que o do ano passado”, disse, ao reforçar a necessidade de buscar emendas para projetos estruturais de longo prazo.

Segurança com reforço policial e tecnologia

Na área da segurança pública, o planejamento prevê cerca de 180 policiais militares por noite apenas na Esplanada Ferroviária, além de efetivo específico na Praça do Papa e na Praça Aquidauana. O coronel Almeida, da Polícia Militar, afirmou que o esquema inclui tropas especializadas e uso de tecnologia.

O policiamento também contará com apoio aéreo e monitoramento. “Estamos também já ajustando o helicóptero e drones para facilitar o policiamento”, disse o coronel. As regras de acesso seguem mantidas, com proibição de garrafas de vidro e objetos que possam ser usados como arma.

Em 2023, o uso de gelo (em cubos ou triturado) foi proibido devido ao risco de ser utilizado como arma, mas neste ano a entrada é permitida. “O gelo é permitido, com exceção que seja uma barra enorme de gelo, mas gelo triturado, gelo em cubo, sem problema algum”, explica o coronel.

Defesa de direitos e acolhimento

Além da segurança ostensiva, o carnaval terá, pela primeira vez, a atuação da Defensoria Pública com foco na orientação e no recebimento de denúncias. “O papel da Defensoria é fazer uma campanha de conscientização de direitos e ser um canal de recebimento de denúncias, de violações de direitos”, afirmou o coordenadora do Núcleo Criminal, Francianny Santos.

A equipe da Defensoria estará na Esplanada Ferroviária em dois dias de folia – no sábado e terça-feira. A coordenadora ainda diz que a ideia é que o projeto piloto se expanda e, em 2027, a instituição esteja presente em todos os dias de Carnaval.

A Defensoria irá disponibilizar um canal por QR Code e divulgar o telefone do plantão 24 horas.

Público e impacto econômico

Para o diretor-presidente Eduardo Mendes, há expectativa de crescimento de público, o que reforça o planejamento de segurança e estrutura. “Acredito que a gente vai conseguir em torno de 130 mil pessoas, principalmente, por causa da segurança e acolhimento que conseguimos ofertar”.

Com investimentos públicos, reforço policial, tecnologia e ações de proteção de direitos, o Carnaval 2026 de Campo Grande se apresenta como um evento estratégico para a segurança urbana e para a economia, com expectativa de atrair milhares de foliões e movimentar setores como comércio, serviços e turismo durante o período festivo.