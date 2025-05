Campo Grande lança licitação de R$ 50 milhões para sistema inteligente de fiscalização no trânsito

A Prefeitura de Campo Grande lançou uma nova licitação para contratar uma empresa responsável pela instalação, manutenção e operação de um sistema completo de fiscalização eletrônica de trânsito na cidade.

O valor estimado do contrato é de R$ 50,2 milhões e o prazo para envio de propostas vai até às 7h59 do dia 27 de maio. A disputa de preços será aberta no mesmo dia, às 8h, de forma online.

De acordo com o edital publicado no Portal da Transparência do município, a empresa vencedora deverá fornecer os equipamentos registradores de infrações, uma plataforma de gestão de dados, sistema de análise e inteligência de imagens veiculares, além de uma central de monitoramento em tempo real.

A contratação também inclui o processamento automático das imagens e infrações de trânsito.

A licitação segue as regras da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e atende à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que é a responsável pela fiscalização nas vias urbanas da capital sul-mato-grossense.

A íntegra do edital está disponível nos portais oficiais de compras públicas, como o PNCP e o Portal da Transparência de Campo Grande.

O novo pacote tecnológico deve permitir à prefeitura ampliar a cobertura de fiscalização em vias e logradouros públicos, usando tecnologias de monitoramento e análise de dados por imagem.

O uso de inteligência artificial, segundo o termo de referência, deve permitir a identificação mais precisa de infrações e maior agilidade no processamento de multas.