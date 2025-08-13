Campo Grande lança tecnologia para resposta rápida em casos de violência

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta terça-feira (13) o Proteja+CG, conjunto de aplicativos criado para oferecer resposta rápida e salvar vidas em situações de risco. Desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec) em parceria com diversas secretarias, a plataforma reúne monitoramento em tempo real, botão de emergência e acionamento imediato da Guarda Civil Metropolitana (GCM), voltado a proteger profissionais da saúde, educação e mulheres.

Com funcionamento integrado, os aplicativos permitem identificar e responder a ameaças de forma ágil, priorizando três públicos considerados mais vulneráveis. Ao acionar o botão de emergência, o sistema envia a localização exata para a central da GCM, que encaminha a equipe mais próxima para o atendimento.

O Proteja+CG é composto por três aplicativos específicos:

Proteja Mais Mulher – atendimento rápido a mulheres em situação de risco;

– atendimento rápido a mulheres em situação de risco; Proteja Mais Saúde – proteção para profissionais da saúde contra ameaças ou agressões;

– proteção para profissionais da saúde contra ameaças ou agressões; Proteja Mais Educação – segurança para gestores e equipes escolares em emergências.

Os dados registrados — como horário, local e tempo de resposta — auxiliam na gestão e no combate à violência e a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) gerencia o sistema, acompanhando as ocorrências em tempo real.

A iniciativa surge diante de um cenário preocupante: até agosto e 2025, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídios. Além dissom, no Brasil, 8 em cada 10 profissionais de saúde afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão no trabalho, com 33% apresentando sintomas psicológicos como ansiedade e depressão após os episódios.

Com o Proteja+CG, Campo Grande aposta na tecnologia como aliada para reforçar a segurança e agilizar a proteção de quem está na linha de frente ou vive sob risco de violência.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande