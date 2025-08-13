Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

Campo Grande lança tecnologia para resposta rápida em casos de violência

Inicitativa visa proteger profissionais da saúde, educação e mulheres em risco

Ana Lorena Franco

A Sesdes acompanhará as ocorrências em tempo real - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
A Sesdes acompanhará as ocorrências em tempo real - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta terça-feira (13) o Proteja+CG, conjunto de aplicativos criado para oferecer resposta rápida e salvar vidas em situações de risco. Desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec) em parceria com diversas secretarias, a plataforma reúne monitoramento em tempo real, botão de emergência e acionamento imediato da Guarda Civil Metropolitana (GCM), voltado a proteger profissionais da saúde, educação e mulheres.

Com funcionamento integrado, os aplicativos permitem identificar e responder a ameaças de forma ágil, priorizando três públicos considerados mais vulneráveis. Ao acionar o botão de emergência, o sistema envia a localização exata para a central da GCM, que encaminha a equipe mais próxima para o atendimento.

O Proteja+CG é composto por três aplicativos específicos:

  • Proteja Mais Mulher – atendimento rápido a mulheres em situação de risco;
  • Proteja Mais Saúde – proteção para profissionais da saúde contra ameaças ou agressões;
  • Proteja Mais Educação – segurança para gestores e equipes escolares em emergências.

Os dados registrados — como horário, local e tempo de resposta — auxiliam na gestão e no combate à violência e a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) gerencia o sistema, acompanhando as ocorrências em tempo real.

A iniciativa surge diante de um cenário preocupante: até agosto e 2025, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídios. Além dissom, no Brasil, 8 em cada 10 profissionais de saúde afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão no trabalho, com 33% apresentando sintomas psicológicos como ansiedade e depressão após os episódios.

Com o Proteja+CG, Campo Grande aposta na tecnologia como aliada para reforçar a segurança e agilizar a proteção de quem está na linha de frente ou vive sob risco de violência.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos