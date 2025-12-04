Veículos de Comunicação
Campo Grande lidera avanço regional com PIB em alta e inflação mínima

Boletim aponta soma R$ 35,2 bilhões em PIB e R$ 20 milhões em investimentos públicos no mês de outubro

Ana Lorena Franco

Outubro tem IPCA mínimo em 27 anos - Foto: Arquivo RCN67
Campo Grande encerrou outubro de 2025 com crescimento econômico acima da média nacional e inflação sob controle, segundo o Boletim Econômico Mensal da Semades. O relatório aponta PIB de R$ 35,2 bilhões com projeção de alta anual de 5,2%, desempenho sustentado pelo ambiente nacional favorável, que registrou o menor Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para outubro em 27 anos, com índice de 0,09%.

A queda de 2,39% na energia elétrica aliviou imediatamente o orçamento das famílias e ajudou a manter estáveis setores estratégicos como habitação, transportes e alimentação, que variou apenas 0,01%.

No mercado de trabalho, o mês fechou com saldo positivo de 73 vagas formais, lideradas pela indústria, que abriu 40 postos, e pela agropecuária, com 33 contratações. A remuneração média chegou a R$ 4.100, acima da média estadual, e 62% das vagas criadas foram preenchidas por profissionais com ensino médio ou superior.

O secretário municipal da Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Junior, destacou o papel da diversificação econômica. “Os números mostram que Campo Grande tem uma economia madura, que cresce em várias frentes ao mesmo tempo. Avançamos na indústria, na agropecuária, no empreendedorismo digital e na chegada de novos investimentos”, afirmou.

O empreendedorismo manteve ritmo forte, com 485 novas empresas e avanço de 8,7% no número de negócios digitais, que já representam 25,8% do total. Programas como o Banco do Povo liberaram R$ 2,8 milhões em microcrédito e startups locais receberam R$ 4,2 milhões em investimentos privados.

A Prefeitura investiu R$ 20 milhões em infraestrutura durante outubro, com recapeamento de 12,3 quilômetros de vias, modernização de terminais de ônibus, inauguração da UBS Parati e início da ciclovia da Afonso Pena. Esses aportes contribuíram para manter Campo Grande na 8ª posição no Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), com destaque para a área de infraestrutura.

Com estabilidade de preços, geração de empregos, expansão do empreendedorismo e avanços urbanos, Campo Grande encerrou outubro consolidada como referência regional em desenvolvimento econômico e projetando continuidade do crescimento nos próximos meses.

