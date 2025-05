Campo Grande ocupa 4º lugar entre capitais com melhor qualidade de vida

De acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), Campo Grande ocupa a 4ª colocação no ranking nacional de capitais brasileiras com melhor qualidade de vida. Os dados analisados são referentes ao ano de 2023, e a Capital sul-mato-grossense alcançou nota 0,8101, considerada alta.

A pesquisa é feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e avalia o desempenho dos municípios a partir de indicadores como emprego, renda, saúde, educação e Produto Interno Bruto (PIB).

A classificação, de acordo com a metodologia da pesquisa, divide as capitais entre: desenvolvimento crítico (0 a 0,4), desenvolvimento baixo (0,4 a 0,6), desenvolvimento moderado (0,6 a 0,8) e desenvolvimento alto (0,8 a 1).

Entre 2013 e 2023, os resultados variaram cerca de 11,4% em Campo Grande, tendo o maior avanço ocorrido na educação, que há 10 anos apresentava índice de 0,5571, considerado baixo; já os índices de 2023 mostraram o valor de 0,7548, agora em desenvolvimento moderado, de acordo com os parâmetros da pesquisa.

O estudo mostra que 47,3% dos municípios brasileiros apresentam desempenho socioeconômico baixo ou crítico. Já os municípios com desenvolvimento moderado representam 48,1%, enquanto apenas 4,6% — entre eles, Campo Grande — atingiram o nível de desenvolvimento alto.

Confira a série histórica (2013-2023) dos índices de desenvolvimento de Campo Grande: