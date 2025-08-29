Campo Grande promove prevenção contra sarampo e cuidados com pets neste sábado

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho recebe a partir das 8h duas grandes ações de saúde que reforçam a proteção de pessoas e animais na cidade. A Prefeitura de Campo Grande realiza o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do “Campo Grande é o Bicho”.

A tríplice viral estará disponível para pessoas de seis meses a 59 anos, além da atualização da caderneta vacinal. Até o momento, Campo Grande vacinou 86% do público-alvo, mas a meta é atingir 95%. No local, a população também poderá fazer testagem rápida e receber orientações em saúde.

Paralelamente, o “Campo Grande é o Bicho” oferece informações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande