Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SERVIÇOS

Campo Grande promove prevenção contra sarampo e cuidados com pets neste sábado

Ação na Praça Ary Coelho oferece vacinação, testagem e orientações sobre saúde animal

Ana Lorena Franco

As ações começam às 8h deste sábado (29) - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
As ações começam às 8h deste sábado (29) - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

Neste sábado (30), a Praça Ary Coelho recebe a partir das 8h duas grandes ações de saúde que reforçam a proteção de pessoas e animais na cidade. A Prefeitura de Campo Grande realiza o Dia D de vacinação contra o sarampo e a 8ª edição do “Campo Grande é o Bicho”.

A tríplice viral estará disponível para pessoas de seis meses a 59 anos, além da atualização da caderneta vacinal. Até o momento, Campo Grande vacinou 86% do público-alvo, mas a meta é atingir 95%. No local, a população também poderá fazer testagem rápida e receber orientações em saúde.

Paralelamente, o “Campo Grande é o Bicho” oferece informações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos