Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo nas Moreninhas

Campo Grande sedia neste domingo (26) a 1ª Copa de Ginástica Rítmica, que reunirá 50 atletas no Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas. A competição é organizada em parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Associação Desportiva de Ginástica de Mato Grosso do Sul (ADGIMS).

O torneio tem como proposta oferecer às ginastas uma experiência completa de competição, com credenciamento, aquecimento, arbitragem e cerimônia de premiação. A programação começa às 8h com as apresentações individuais e segue à tarde, a partir das 13h, com provas em trio e conjunto.

As atletas participarão em diferentes categorias e modalidades, utilizando aparelhos como corda, bola, maças, arco e fita. Serão premiadas as melhores performances por aparelho e a campeã geral da competição.

O evento é uma oportunidade para o público acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no projeto de ginástica rítmica da Funesp, criado há mais de 15 anos e que já revelou talentos que hoje representam a Capital em torneios estaduais e nacionais.

A ADGIMS, formada por professores, pais e ex-atletas, atua como entidade de apoio técnico e institucional, viabilizando a presença das ginastas em competições oficiais e fortalecendo a formação esportiva e humana das participantes.

