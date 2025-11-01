Campo Grande recebe 7ª edição do Desver, festival de cinema universitário

Campo Grande recebe de 4 a 7 de novembro a 7ª edição do Desver – Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul, que acontece no Anfiteatro Marçal de Souza, na UFMS. O evento é gratuito e aberto ao público, com sessões de curtas, debates e oficinas voltadas à formação de jovens realizadores.

A abertura, no dia 4 de novembro, às 18h, inclui a exibição do curta Casa Forte (2013), de Rodrigo Almeida, e do longa Salomé (2024), de André Antônio, que será debatido com o cineasta Rodrigo Almeida.

Desver reúne público em quatro dias de cinema na UFMS – Foto/Divulgação

A Mostra Competitiva de Curtas Universitários reúne 15 produções de universidades de diferentes estados, como UFMS, USP, UFPE, UEG e UFMG. Os filmes serão exibidos nos dias 5 e 6 de novembro, sempre seguidos de debates com os diretores. Entre os destaques estão Colar de Pérolas, Quando a Noite é Vermelha, Cupins Comem Arte e Sertão 2138.

O festival também oferece duas oficinas: “Maquiagem para Cinema”, com Palmira Nogueira, e “Percursos Possíveis para a Realização de um Curta-Metragem”, com Rodrigo Almeida. Ambas acontecem de 5 a 7 de novembro.

No dia 7, às 17h, será realizada a Mostra de Cinema Indígena, com o filme Yõg ãtak: Meu Pai, Kaiowá (2025), seguido de debate mediado pelo professor Vitor Zan. Às 19h, o festival encerra com a cerimônia de premiação.

A programação completa e inscrições para as oficinas estão disponíveis no site desver.com.br