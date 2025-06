Campo Grande recebe etapa dos Jogos da Melhor Idade com participação de 800 idosos-atletas

Mais de 800 atletas com 60 anos ou mais devem movimentar Campo Grande na próxima semana com a realização da primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2025.

A competição será realizada de 17 a 19 de junho, com provas distribuídas entre o Parque Olímpico Ayrton Senna e o Shopping Bosque dos Ipês.

A programação começa na terça-feira (17), às 18h, com a cerimônia oficial de abertura no Espaço Expo do shopping. Em seguida, tem início a disputa de dança de salão, uma das nove modalidades previstas nesta fase dos jogos.

Modalidades e locais

A competição contempla tanto provas individuais quanto em duplas. As modalidades são: atletismo, damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez.

O atletismo será realizado no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as demais provas ocorrem no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês. As disputas seguem na quarta (18) das 8h às 17h e na quinta (19) das 8h às 12h. A premiação encerra o evento.

Participação de 46 municípios

A etapa de Campo Grande contará com delegações de 46 cidades sul-mato-grossenses, com competidores nas faixas etárias 60+ e 70+. A expectativa é de grande interação entre os participantes, promovendo não apenas o esporte, mas também o convívio social e a troca de experiências.

Esporte como instrumento de saúde

Apesar do caráter competitivo, o objetivo central dos Jogos da Melhor Idade é ampliar a participação de pessoas idosas em atividades esportivas e de lazer, promovendo bem-estar físico, saúde mental, autoestima e integração social.

As modalidades de mesa, como dominó, sinuca e xadrez, também ganham destaque pelos benefícios cognitivos. Pesquisas apontam que atividades que estimulam o cérebro ajudam na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Serviço

Abertura oficial: terça-feira (17), às 18h

terça-feira (17), às 18h Local: Espaço Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Espaço Expo – Shopping Bosque dos Ipês Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 – Parque dos Novos Estados

Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 – Parque dos Novos Estados Entrada das delegações: Portaria C (pela BR-163)

Portaria C (pela BR-163) Disputas: dias 18 (das 8h às 17h) e 19 (das 8h às 12h)

