Campo Grande recebe Festival de Yoga no Parque das Nações Indígenas

Campo Grande recebe no dia 29 de junho (sábado) a segunda edição do Festival de Yoga no Parque das Nações Indígenas, em comemoração ao Dia Internacional do Yoga.

A programação é gratuita e diversificada, voltada ao bem-estar físico e mental da população. O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As inscrições estarão abertas a partir de 19 de junho, por meio de formulário on-line. A entrada dos participantes será pelo portão lateral Guató, com início das atividades às 7 horas da manhã.

A programação começa com uma caminhada consciente (mindfulness walking) e em seguida, às 8h, acontece a aula do protocolo indiano, que será reproduzida simultaneamente em diversos países como parte das comemorações internacionais da data.

Também serão oferecidas atividades voltadas a públicos específicos, como a aula de yoga infantil, destinada a crianças de 3 a 12 anos, e a prática de yoga acessível, voltada a idosos, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e gestantes. A programação inclui ainda meditação guiada, roda de mantras (kirtan) e dança circular.

A organização recomenda que os participantes levem tapete ou canga para as práticas, garrafa de água, protetor solar e roupas leves.

Programação do Festival de Yoga

Local: Parque das Nações Indígenas – Entrada pelo portão lateral Guató