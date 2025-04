Campo Grande recebe nesta terça-feira Circuito Biogás nos Estados

Nesta terça-feira (1º), Campo Grande será palco da quarta edição do Circuito Biogás nos Estados, que visa impulsionar o setor de biogás e biometano em Mato Grosso do Sul.

A programação do evento reúne autoridades, especialistas e representantes da indústria para debater os avanços, desafios e oportunidades relacionadas à produção e uso desses combustíveis renováveis.

Entre os destaques da programação estão duas mesas-redondas: a primeira, sobre o contexto do biogás e biometano no Mato Grosso do Sul, abordará temas como incentivos fiscais, infraestrutura, logística e o papel do FCO Verde. Já a segunda mesa discutirá o biometano como alternativa estratégica para a transição energética e a descarbonização, com apresentação de cases e experiências do setor produtivo.

O evento será realizado na Casa da Indústria, a partir das 14h, e tem apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) e da Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul).

A iniciativa é da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), em parceria com o Governo do Mato Grosso do Sul.

Programa Biogás em MS

A produção de biometano vem se destacando em Mato Grosso do Sul, com três plantas em operação e uma quarta, com investimento de R$ 350 milhões, já licenciada. Em 2024, o governo estadual reduziu a carga tributária do biometano para 12% com crédito outorgado de até 90%, incentivando ainda mais o setor.

Programas como o Leitão Vida e o MS Renovável têm promovido o uso de biodigestores na suinocultura e viabilizado o aproveitamento energético de resíduos. Atualmente, 43 granjas já produzem energia suficiente para abastecer uma cidade de até 11 mil habitantes.

O titular da Semadesc, Jaime Verruck destaca a importância do biogás e do biometano para a matriz energética do Estado: “O biogás e o biometano, extraídos da vinhaça nas usinas de cana-de-açúcar ou do tratamento de dejetos da suinocultura e da bovinocultura, são o nosso principal potencial de combustível renovável. A utilização dessa matriz energética já é realidade em veículos de transporte de carga.”, salienta.

O Circuito Biogás se apresenta como um espaço estratégico para impulsionar o desenvolvimento sustentável e consolidar Mato Grosso do Sul como um estado referência em energias limpas e na busca pela neutralidade de carbono até 2030.

*Com informações Semadesc