Campo Grande

FORMAÇÃO EM SAÚDE

Campo Grande recebe programa nacional de formação prática no SUS

Iniciativa promove contato direto com serviços e políticas públicas de saúde

Arthur Ayres

Estudantes vivenciam, na prática, o funcionamento do SUS em Campo Grande - Foto: Divulgação/Portal RCN67
Estudantes vivenciam, na prática, o funcionamento do SUS em Campo Grande - Foto: Divulgação/Portal RCN67

As inscrições para o Programa Nacional de Vivências no Sistema Único de Saúde (SUS) abrem na segunda-feira (2) e vão até o dia 27 de fevereiro. A iniciativa promove uma imersão completa nos serviços e políticas públicas de saúde de Campo Grande.

A vivência ocorre entre os dias 6 e 11 de abril e tem como foco aproximar estudantes da realidade do SUS. O objetivo é complementar a formação acadêmica com experiências diretas nos territórios e na rede pública de atendimento.

A seleção é conduzida pela Associação da Rede Unida, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Secretaria de Estado de Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fiocruz e a Associação de Arteterapia de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, são oferecidas 33 vagas, sendo 30 destinadas a estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde e três para participantes com experiência prévia em vivências no SUS, movimentos sociais, projetos de extensão, pesquisa ou iniciativas ligadas à formação em saúde.

Programa Nacional de Vivências no SUS

Durante a programação, os participantes terão contato direto com os diferentes níveis de atenção do SUS em Campo Grande. A vivência inclui Atenção Primária, Secundária e Terciária, Rede de Atenção Psicossocial, Rede Hospitalar, Urgência e Emergência e políticas públicas voltadas à equidade.

As atividades são realizadas em formato de imersão integral, com acompanhamento pedagógico e metodologias ativas. O modelo prioriza a reflexão coletiva, a troca de experiências e a compreensão do SUS a partir da prática cotidiana dos serviços.

O programa também prevê reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans. A medida segue a legislação vigente e reforça o compromisso com diversidade e inclusão na formação em saúde.

Inscrições e Requisitos

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico. Os candidatos precisam apresentar documento de identificação, carteira de vacinação atualizada, comprovante de matrícula no semestre 2026/1 e carta de apresentação, que será critério de avaliação.

A vivência não é remunerada, mas os custos com alimentação, hospedagem coletiva e transporte interno serão custeados pelo projeto. Os participantes que cumprirem toda a programação receberão certificação com carga horária correspondente às atividades realizadas.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 27 de março, no site da Rede Unida. Mais informações e o cronograma completo estão disponíveis nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

