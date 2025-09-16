Veículos de Comunicação
MEIO AMBIENTE

Campo Grande recebe programação da Primavera dos Museus com debate sobre mudanças climáticas

Evento reúne museus da Capital entre 22 e 28 de setembro com mesas-redondas, exposições e oficinas

Ana Lorena Franco

O evento leva o debate sobre provocar reflexão sobre os impactos da crise climática - Reprodução/Fundação de Cultura
De 22 a 28 de setembro, Mato Grosso do Sul participa da 19ª Primavera dos Museus, que em 2025 traz o tema “Museus e mudanças climáticas”. A abertura oficial acontece na segunda-feira (22), às 18 horas, em formato virtual, com a mesa-redonda “Museus e Mudanças Climáticas”, transmitida pelo YouTube da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e conta com a participação da antropóloga Laura Pael, coordenadora do Museu de Arqueologia da UFMS, e Fernanda Reverdito, coordenadora do Ponto de Memória Casa da Memória Raída.

Em Mato Grosso do Sul, a programação será organizada pela Fundação de Cultura e pelo Sistema Estadual de Museus, com participação do Museu da Imagem e do Som e do Museu de Arte Contemporânea. A proposta é aproximar o público dos espaços museológicos, valorizar a memória cultural e provocar reflexão sobre os impactos da crise climática na vida cotidiana através de oficinas, palestras e oficinas.

As atividades permitem ao visitante conhecer novos recortes de acervos, participar de discussões sobre patrimônio cultural e natural e experimentar oficinas que unem arte, memória e meio ambiente. A iniciativa também busca destacar os museus como locais de educação e engajamento social, capazes de unir passado e futuro para preservação do planeta.

A programação completa está disponível aqui.

