Campo Grande

ESPORTE

Campo Grande recebe torneio de futebol de base com presença de olheiros nacionais

Iberleague Mato Grosso do Sul será disputada entre 19 e 23 de novembro, reunindo mais de mil jovens atletas e equipes de todas as regiões do Estado

Fernando de Carvalho

Campeonato reunirá mais de mil jovens atletas e equipes de todas as regiões do Estado - Foto: Daniel Oshiro
Campeonato reunirá mais de mil jovens atletas e equipes de todas as regiões do Estado - Foto: Daniel Oshiro

Campo Grande volta a sediar um dos maiores torneios de futebol de base do Estado. A Iberleague Mato Grosso do Sul realiza sua terceira edição entre os dias 19 e 23 de novembro, reunindo cerca de 1.300 atletas com idades entre 8 e 14 anos em partidas de futebol society (fut7).

O campeonato contará com 101 equipes distribuídas em oito categorias — Sub-08, Sub-09, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-14 Feminino. Serão aproximadamente 240 jogos realizados ao longo dos cinco dias de competição, com início às 7h30 e término às 20h30.

Cada categoria terá campeões nas divisões Ouro, Prata e Bronze, totalizando 23 títulos em disputa.

Além de movimentar o cenário esportivo estadual, o evento também desperta atenção de olheiros de clubes brasileiros como Fluminense, Internacional, Bahia, São Paulo, Azuriz, Flamengo e Athletico Paranaense, que acompanham de perto as promessas das categorias de base sul-mato-grossenses.

A organização estima um público médio de 2.500 pessoas por dia, o que representa cerca de 10 mil visitantes ao longo do torneio. As equipes participantes vêm de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, reforçando o caráter estadual da competição e o estímulo à prática esportiva entre crianças e adolescentes.

Idealizada por Geraldo Harada e Alexandre Rossettini, a Iberleague MS teve sua primeira edição em 2023 e vem ganhando força no calendário esportivo local, consolidando-se como uma vitrine para jovens talentos do futebol regional.

